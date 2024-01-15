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友邦瓜地馬拉總統就職典禮延後！國會阻撓激辯　支持者場外抗議

▲▼ 瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。（圖／CFP）

▲阿雷巴洛去年8月在總統大選獲得壓倒性勝利。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

我友邦瓜地馬拉14日預定舉行新總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）就職典禮，我外交部長吳釗燮代表出席，但右翼主導的國會卻針對議員資格展開數小時激烈辯論，典禮推遲，如今已有數百名阿雷巴洛的支持者來到國會外頭抗議示威，爆發警民衝突。

▲▼瓜地馬拉14日新總統阿雷巴洛就職典禮延遲。（圖／CFP）

▲阿雷巴洛就職典禮延遲。（圖／CFP）

綜合法新社、路透等報導，阿雷巴洛誓言打擊貪腐，去年8月在總統大選獲得壓倒性勝利，但當選之後卻出現一連串狀況，包括新舊政府交接程序暫停、檢方採取行動剝奪阿雷巴洛及其競選夥伴的起訴豁免權等等。如今，阿雷巴洛的就職典禮原本預定於14日當地下午3點（台灣15日清晨5點）開始，但國會卻針對阿雷巴洛所屬的種子黨議員應該被列為正式議員或獨立議員展開辯論，長達數小時。

▲▼瓜地馬拉14日新總統阿雷巴洛就職典禮延遲。（圖／CFP）

▲國會針對阿雷巴洛所屬的種子黨議員應該被列為正式議員或獨立議員展開辯論。（圖／CFP）

這狀況連帶讓就職典禮延後，就在國會外，阿雷巴洛支持者高舉著標語抗議就職典禮遭到推遲，一度試圖闖越路障，與警方發生衝突，配備鎮暴裝備的警察開始出現在街道上。議員卡斯蒂略（Jose Ines Castillo）表示，「他們所做行徑就是在推遲國會就任，因為他們不想讓阿雷巴洛上台。」

▲▼瓜地馬拉14日新總統阿雷巴洛就職典禮延遲。（圖／CFP）

▲▼就職典禮延遲，阿雷巴洛支持者在國會外抗議。（圖／CFP）

▲▼瓜地馬拉14日新總統阿雷巴洛就職典禮延遲。（圖／CFP）

另個令人關注的是，阿雷巴洛所屬的種子黨透過社群平台X發文，稱阿雷巴洛已成為瓜地馬拉正式總統，但沒過幾分鐘，這則貼文就被刪除。

這場就職典禮有許多國家領袖代表出席，除了美國與歐盟代表團，我外交部長吳釗燮以總統特使身分出席，代表台灣向友邦瓜地馬拉祝賀，並在13日與阿雷巴洛會面。

美國代表團的鮑爾（Samantha Power）表示，阿雷巴洛毫無疑問是瓜地馬拉總統，呼籲各方冷靜。宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）呼籲尊重阿雷巴洛的就職典禮。

▲▼瓜地馬拉14日新總統阿雷巴洛就職典禮延遲。（圖／CFP）

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