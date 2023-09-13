出席瓜地馬拉獨立紀念酒會　陳建仁感受深：我們都走過民主化道路

▲行政院長陳建仁出席瓜地馬拉獨立202週年紀念酒會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長陳建仁13日出席瓜地馬拉獨立202週年紀念酒會時表示，202年前，瓜國人民反對殖民壓迫，爭取自由，這一點台灣感同深受，因為我們都是走過民主化歷程的道路，今天在這裡共聚一堂。

陳建仁致詞時表示，很高興今天來到這具有特殊意義場合，跟大家一同慶祝瓜地馬拉獨立202週年，他要代表台灣人民與政府，向友邦獻上最誠摯的祝賀。

陳建仁表示，202年前，瓜國人民反對殖民壓迫，爭取自由，這一點台灣同感深受，因為我們都是走過民主化歷程的道路，今天在這裡共聚一堂。

陳建仁強調，瓜地馬拉是台灣堅實的盟邦，兩國關係緊密友好，往來密切，今年總統蔡英文訪問瓜國時，跟瓜國總統簽署台瓜協定，參訪國家公園跟兩國政府共同合作興建的醫院；而4月時，瓜國總統也訪問台灣，參訪了電動車產業，為瓜國咖啡形象館剪綵，他相信未來兩國關係會繼續擴大跟深化。

陳建仁說，台灣跟瓜地馬拉共享自由民主的價值，在醫藥衛生、經濟貿易、人才培育跟基礎建設等各領域，都創造了豐碩的合作成果。他認為，台灣跟瓜地馬拉堅定情誼不會因為地理位置而受限，兩國會繼續並肩同行，增進兩國人民的福祉。

此外，陳建仁也說，他代表台灣人民與政府，感謝瓜地馬拉總統跟瓜國政府對我國邦誼，以及參與國際組織的堅定支持，台灣會持續跟民主夥伴攜手共進，擴大民主陣營力量，共同維護區域穩定發展，貢獻一己之力。