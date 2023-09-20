聯合國大會總辯論3友邦替台灣發聲　捷克譴責中國升高台海緊張

▲捷克總統帕維爾維持對中國強硬立場，譴責北京以軍事行動加劇台海緊張。（圖／翻攝自X）

中央社記者尹俊傑紐約19日專電

第78屆聯合國大會總辯論今天展開，友邦瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉敦促聯合國體系接納台灣。捷克總統帕維爾維持對中國強硬立場，譴責北京以軍事行動加劇台海緊張。

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei Falla）強調新多邊主義須凸顯聯合國包容性、普遍性，台灣在科學、高科技、醫療、發展等許多方面貢獻良多，聯合國卻不讓台灣人民有代表在這個國際組織中發聲。

他問道：「21世紀了，這個組織怎麼還能將台灣這樣的國家拒於門外？」

近年兩岸關係緊繃，北京加強對台文攻武嚇，頻繁派遣艦機侵擾台灣周邊海空域，引起國際社會關注。

賈麥岱說，瓜地馬拉敦促聯合國竭盡所能確保國際和平與台海安全，譴責台灣周邊海空域持續且不斷增加的軍事行動，這些行動危害區域安全且影響國際運輸和貿易。

▲9分48秒起提台灣。

3月就任捷克總統的帕維爾（Petr Pavel）談及亞太地區時提倡合作，譴責中國在台海升高緊張情勢的軍事行動，以及在南海對捷克多個夥伴的不友善行動。他主張和平解決爭端，並說亞太地區「任何潛在武裝衝突都會對全世界產生負面影響」。

帕維爾對台友善，1月與總統蔡英文通話，6月出席歐洲價值高峰會時與外交部長吳釗燮同台。如同去年的美國，捷克成為在聯大總辯論強調台海和平重要性的中華民國非邦交國之一。

▲9分56秒起提中國。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並敦促聯合國與台海相關各方保持克制，尋求和平解決方案，降低緊張局勢，因為各國經濟福祉、繁榮與全球和平穩定密不可分。

惠恕仁表示，台灣具備卓越領導力和創新解決方案，卻不公正地遭聯合國排除在外。帛琉敦促聯合國讓台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等專門機構和進程。

他說：「台灣2300萬人可為世界提供很多東西。聯合國憲章載明所有人民和國家權利平等，我們敦促聯合國以讓台灣參與、貢獻維護這項願景。」

此外，惠恕仁感謝台灣、美國、日本及澳洲等夥伴國家，在帛琉人口外流阻礙經濟成長之際伸出援手，提供職業訓練協助帛琉度過難關。

▲6分1秒起提台灣。

8月就任巴拉圭總統的潘尼亞（Santiago Pena Palacios）談到聯合國安全理事會改革時說，巴拉圭認為聯合國的組織與職能架構必須以參與、民主及公平方式反映國際局勢，遵照聯合國憲章平等促進各國和平、安全及繁榮的指導原則。

潘尼亞說：「就這點而言，巴拉圭政府對中華民國台灣成為聯合國體系不可或缺的一部分表達支持。」

根據議程，友邦史瓦帝尼、馬紹爾群島排定明天在聯大總辯論發言。

▼6分1秒起提台灣。