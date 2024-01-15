新疆喀納斯暴雪封路千人滯留　軍警直升機雪中救援撤離山區

記者魏有德／綜合報導

新疆喀納斯景區近期降下連日暴雪，導致景區道路雪崩阻斷，近300名旅客滯留，當地政府緊急出動剷雪車開路，同時，軍警也出動直升機前進山區，在雪中將部分民眾接離山區，約287人已安全離開山區到鄰近村莊避難。喀納斯景區管委會公告，自11日至道路疏通期間，免除滯留旅客現居住酒店住宿費用，並在指定地點提供免費就餐服務。

▲新疆喀納斯一代暴雪雪崩封路，官方出動剷雪車搶險通路。（圖／翻攝新華網）

《澎湃新聞》報導，據新疆氣象局發佈的信息，1月6日起新疆迎來了2024年首場持續時間最長的降雪，降雪範圍主要集中在北疆北部的阿勒泰和塔城地區。其中，阿勒泰山區因降雪量大、持續時間長，至1月11日，布爾津縣通往喀納斯、禾木等景區的道路至少有13處發生雪崩，部分路段積雪最深處超過3米。在持續降雪期間，當地交警部門自1月8日起，根據實際情況對相關路段實施交通管制，導致旅客滯留喀納斯、禾木等景區。

▲軍警出動直升機，將滯留山區遊客帶離。（圖／翻攝微博，下同）

由於喀納斯景區暴雪情況嚴重，有民眾滯留時間超過6日，部分遊客拍下，在下雪天氣中，軍警出動直升機將遊客接離山區，也有警車協助開道，在排除雪崩封路的路段前導，帶離受困遊客。

布爾津縣文旅局工作人員表示，滯留在布爾津縣的遊客，可以在四季美食城、匯鑫國際美食街等地享受七折優惠。同時，縣城內博物館、圖書館、美術館、中蘇航運歷史展覽館在固定時間免費開放，且縣城七彩河風景區滑冰場向遊客開放並免費提供冰刀鞋設備。

此外，據哈巴河縣融媒體中心發佈的消息，近兩天，除了免費食宿，吉克普林國際滑雪度假區還為滯留遊客提供雪場免費暢滑，已購票的遊客可辦理退票。