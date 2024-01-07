解放軍報：軍隊反腐敗取得「壓倒性勝利」　要求從「嚴」管理

▲解放軍部隊。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

過去大半年解放軍內的全面整肅引發國際高度關注，其中又以火箭軍為重災區。不過，《解放軍報》近日發表評論文章稱，當前軍隊黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得了「壓倒性勝利」並全面鞏固，而官兵走上違法犯罪道路的重要原因，就是日常教育管理監督不嚴，要求「嚴抓嚴管」，收緊人員管控。

大陸軍方4日引發《關於軍隊基層黨組織精准規範運用「第一種形態」的通知》。所謂「第一種型態」，據《中國共產黨黨內監督條例》解釋，為「經常開展批評和自我批評、約談函詢，讓『紅紅臉、出出汗』成為常態」，即對官兵管理落實到日常細微處，互相監督約束。

《解放軍報》近日刊發題目為《把嚴管厚愛體現在對官兵日常教育提醒中》的評論員文章，細談軍隊日常管理。內容指出，近日印發的通知是貫徹落實習近平重要指示、加強軍隊人員日常教育管理監督的重要舉措，是築牢官兵遵規守紀、拒腐防變的「第一道防線」。

文章指出，當前，軍隊黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，正風反腐成效不斷顯現。

內容話鋒一轉稱，同時必須清醒看到，基層個別官兵違規違紀問題仍時有發生，有的在高壓嚴治下，仍不收斂不收手走上違法犯罪道路，重要原因就是基層黨組織日常教育管理監督不嚴，對官兵身上出現的苗頭性傾向性問題及時提醒不夠、督促糾正不力，以致小錯慢慢演變成大錯、小毛病拖成大問題。

▲解放軍火箭軍前往射擊陣地。（資料圖／CFP）

對於軍隊管理，文章接著寫道，要始終堅持「嚴」的基調，發現問題苗頭嚴抓嚴管、及時提醒，觸犯黨紀軍紀立即處理、警示懾止，體現組織嚴肅綱紀、純正作風的鮮明態度和懲戒力度，最大限度防範遏制違紀違法問題發生。

文章最後強調，同時又要帶著深厚感情做工作，將真摯的同志愛、戰友情貫注其中，帶著真心真情幫助官兵提高思想覺悟、認清存在問題、明確改進方向，充分體現組織關心關愛的溫度，更好激發廣大官兵在強軍事業中守紀如鐵、擔當作為、積極奉獻。

據《彭博新聞》近日報導，解放軍在過去大半年經歷了全面整肅，光是過去6個月，就有至少15名高級將領遭罷黜，且多數來自火箭軍，例如火箭軍前司令員李玉超（上將）和周亞寧（上將）等，大陸國防部長李尚福去年10月也被革職。外界認為，「反腐」正是他們落馬的主要原因。