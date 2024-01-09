中共4飛彈曾飛過台灣本島上空！ 　國防部當時沒通知被罵翻

▲中共軍演，日本防衛省公布軌跡圖指出，有4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）

記者皮心瑀／台北報導

國防部稍早發布防空警報，指中國15時03分發射衛星，已飛越南部上空，由於時間接近總統大選，引來民眾關注。回顧近年來兩岸軍事最緊張之時，就為中國因不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，展開為期3天的圍台軍演，發射多枚東風系列彈道飛彈，其中4枚飛過台灣本島上空，但國防部當時卻未公布訊息，反是由日本防衛省揭露，當時引起台灣民眾譁然。

2022年8月裴洛西訪台，挑動兩岸敏感神經，國際社會高度關注。中國解放軍為表達不滿，一連3日實施「圍台軍演」；期間共軍派遣203架次共機、41艘次共艦擾台、對台周邊海域發射11枚東風系列導彈等。

當時根據《日本放送協會》（NHK）報導，日本防衛省表示，中國發射的導彈中，有5枚落在沖繩縣波照間島西南的日本專屬經濟區（EEZ），另外一枚落在日本專屬經濟區外，位於沖繩縣與那國島西北偏北的中國訓練區。另外，在5枚飛彈中，有4枚經過台灣本島上空，我國防部卻直自深夜才證實此消息。

國防部表示，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，故各國的飛彈防護系統，均以落彈點的解算為關鍵。

國防部進一步表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此，未發放防空警報。

不過今天國防部卻首度發布防空警報，指「中國於15:03發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理」。

對於為何發布警報，國防部說明，中共下午3點03分許於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。