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藍綠未過半！韓國瑜挑戰立院龍頭4劇本　這狀況最糟

國民黨不分區立委排名第一的韓國瑜，睽違22年重返國會，預料一舉一動都是各界焦點。

▲國民黨不分區立委排名第一的韓國瑜，睽違22年重返國會，預料一舉一動都是各界焦點。

圖文／鏡週刊

第11屆立委選舉國民黨憑藉在桃園市全壘打，新北市與台中市席次大進補，國會席次一舉增至52席，睽違8年重返國會最大黨，為拿下國會議長寶座增添利基。本刊調查，藍營立法院長人選現以不分區領頭羊、前高雄市長韓國瑜呼聲最高，副院長人選尚待黨內凝聚共識。

不過，泛藍雖穩居國會最大黨，席次卻僅與民進黨相差3席，在新國會3黨不過半的狀況下，民眾黨所掌握的8席，仍可能與友柯的現任院長游錫堃合作，成為立院龍頭選舉的關鍵少數。

本刊掌握，國民黨已初步擬出4套可能劇本：一是最好情況，民眾黨願意藍白合，屆時再討論雙方合作形式；二是白營自推人選，形成三足鼎立，根據《立法委員互選院長副院長辦法》第4條第2項規定，院長選舉第一次投票，若沒人得票數超過出席委員的一半，得票數前2名將重新投票，第二次投票就是簡單多數決，由最多票者勝出，只要不出現投錯票烏龍，結果將有利泛藍陣營。

第3套劇本為民眾黨不提人選，且開放自家立委自由投票。在此情況下，黨務人士透露，「國民黨會採取『各個擊破』方式，盡力爭取個別民眾黨立委支持。」只要拿到白營3票，藍營就能包辦正、副院長。第4套劇本是最糟狀況，即白營轉向與綠營合作，「國民黨一定會避免局勢這樣發展。」

礙於民進黨席次問題，游錫堃想續任立法院長，難度不小。

▲礙於民進黨席次問題，游錫堃想續任立法院長，難度不小。

民眾黨主席民眾黨主席柯文哲已表明：「私人交情是一回事，這需要黨內開會決定，集體決策。」未來半個月將進入合縱連橫的角力戰，這屆國會，幾乎是各黨明星戰將雲集，也宣告新國會進入戰國時代。

身為國會最大黨，立法院將是藍營發動議題攻防的主要場域。「民進黨過去種種陰暗腐敗的作為，從現在開始國民黨會強力檢驗，把每一件都攤在陽光下。」國民黨中央13日晚間透過官方臉書，向綠營發出「檄文」，包括選前開出的揭露高端疫苗採購爭議、深究潛艦國造案，推動責任內閣制、18歲公民權、加速打詐等政見支票，藍營都會設法兌現。

民眾黨在國會雖只有8席，但因3黨不過半，成為握有決定權的關鍵少數。

▲民眾黨在國會雖只有8席，但因3黨不過半，成為握有決定權的關鍵少數。

有關修法方面，黨務人士告訴本刊，攸關改善生育率且各黨已有交集的《人工生殖法》、強化防治校園犯罪、改善基本薪資與勞動條件等一系列法案，都是藍黨團優先聚焦的議題。

至於民進黨，這次選舉拿下51席立委，還讓國民黨跨越濁水溪防線，在雲林縣攻下近3屆立委選舉南台灣寶貴的1席，選前規劃的游錫堃與蔡其昌搭配，要守住立院正副龍頭，須向民眾黨爭取到6票才有可能連莊，幾乎已成不可能任務。

本刊掌握，綠營針對是否向民眾黨遞出合作的橄欖枝，內部還要再討論，多位綠委更有志一同，坦言未來朝小野大，施政勢必處處受掣肘，「這是民進黨的挑戰，需要時間與智慧來解決。」但黨內也有人提出，可將民眾黨人才納入內閣或部會首長，換取支持國會龍頭，但此方案需透過黨對黨協商，在目前選後氛圍下操作難度頗高。

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