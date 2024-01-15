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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠都要看柯文哲臉色　挺誰當立法院長最大顧慮曝光

未來如何與藍綠互動將關鍵力量極大化，攸關柯文哲能否更上層樓。

▲未來如何與藍綠互動將關鍵力量極大化，攸關柯文哲能否更上層樓。

圖文／鏡週刊

參選總統的民眾黨主席柯文哲以369萬多票敗選，但他領導的民眾黨成立僅短短四年多，這次隨著他參選總統的聲勢，席次同樣大有斬獲，成功達成選前設定的3黨不過半目標。因藍綠立委席次皆未過半，2黨皆僅差3至6席就能組成國會多數聯盟，面對2月1日起的新國會運作及立法院長爭霸戰，民眾黨8席立委已成左右藍綠、不容忽視的關鍵力量，柯如何與藍綠合縱連橫，牽動未來四年台灣政局的發展，動見觀瞻。

柯文哲這次提名11席區域立委雖無意外全掛蛋，但不分區以22.07％得票率拿下8席，較4年前成長逾10%、多了3席；至於本屆仍有3席空間的時代力量，在前黨主席黃國昌「跳槽」民眾黨後全軍覆沒，僅得2.57％，連每年取得每票50元補助款的3%門檻都沒過，面臨泡沫化命運，其餘12個小黨則連1％都沒有，國會形成2大1中局面。

民眾黨這次拿下8席不分區，在國會3黨不過半局面下扮演左右藍綠的角色。

▲民眾黨這次拿下8席不分區，在國會3黨不過半局面下扮演左右藍綠的角色。

柯向來自豪，有別藍綠動輒揮黨鞭祭出黨紀，民眾黨立法院黨團過去4年沒有甲級動員過，對於未來在國會扮演的關鍵角色，他開票當晚強調：「既然要扮演一個關鍵少數，就不會固定說要跟誰合作。」而是視議題而論，只要有道理就會合作，言下之意是在向藍綠叫板，要搶下國會過半多數必須看他臉色。

本刊掌握，對於立法院長人選，柯並不急著表態，民眾黨內部已有聲音先向藍綠二黨下戰帖，傾向在院長選舉前，要求藍綠院長候選人提出未來四年的國會改革方案，由黨內要角與8席不分區立委當選人共同檢視後，再評估是否支持藍綠提出的人選。

民眾黨政黨票相較4年前大增145萬票，是藍綠白3黨增幅最多的政黨。

▲民眾黨政黨票相較4年前大增145萬票，是藍綠白3黨增幅最多的政黨。

「我們乘載著超過300萬票的民意！」柯營核心幕僚強調，這次大選柯及民眾黨早已提出自己的國會改革藍圖，總統及政黨支持度更雙雙突破2成、皆拿下超過300萬張選票，若藍綠院長人選無法提出令人滿意的國會改革方案，民眾黨不排除「走自己的路」，提出自己的正副院長人選，以向人民宣示推動國會改革的決心。

事實上，柯與藍綠立法院長熱門人選韓國瑜、游錫堃各有不同程度私交。柯任台北市長期間，曾三顧茅廬親自前往雲林「請出」韓國瑜擔任北農總經理，甚至在藍白合紛擾時，韓受訪還直言3組候選人他與柯交情最好；未料，在藍白陣營選前互相角力棄保的倒數關鍵之際，韓卻公開形容柯像「空氣槍，很熱鬧但不會贏」，讓柯營上下乃至支持者都大為不滿，加上柯的基本盤由年輕世代組成，挺韓當院長恐難滿足支持者對白色力量的期待。

至於綠營，相較於新潮流，游在本屆院長任內與民眾黨立委不只一次私下互動，是綠營少數未與柯交惡的政治人物，但這次綠營總統、國會皆未過半，一旦挺游當院長，能否符合教訓民進黨的新民意，是柯營盤算是否綠白合作的最大顧慮。

挺游錫堃當院長能否符合新民意，是柯營盤算是否綠白合作的最大顧慮。

▲挺游錫堃當院長能否符合新民意，是柯營盤算是否綠白合作的最大顧慮。

若再從柯個人仕途布局論，未來如何將關鍵力量極大化，牽涉更上位的戰略思考。一名柯營人士直言，對藍綠二黨來說，直接各個擊破、尋求民眾黨個別立委支持，無疑是最省力又效率高的戰術，但此舉形同裂解白營勢力，更架空柯蓄積能量、保溫再戰的空間，因此，與藍綠維持等距，自然是柯與民眾黨現階段的最佳方案，「我們必須要讓藍綠知道，台灣需要有第3種聲音，而不是只能淪為小綠或小藍！」

另一名柯營核心幕僚則說，3強版圖確立，證明有一群選民厭倦周而復始煽動統獨的藍綠，他們期待有人能走出第3條路，尤其以中間選民及青壯世代為大宗，這些人用超過300萬票表態，不想再走回過去統獨二極對抗泥淖，而是期待能就事論事、以國家治理為路線的問政模式，因此，柯與民眾黨不該、也不會流於幫藍綠背書的側翼，否則只會辜負期待第三勢力的選民。

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