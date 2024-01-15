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侯友宜重大任務曝光　敗選隔天立刻上工

大選落幕隔天，侯友宜立刻上工，回新北市視察捷運三鶯線三峽機廠。（翻攝新北市政府官網）

▲大選落幕隔天，侯友宜立刻上工，回新北市視察捷運三鶯線三峽機廠。

圖文／鏡週刊

敗選隔天，回歸新北市長身分的侯友宜，一早就「復工」回市府上班，第一站前往視察捷運三鶯線三峽機廠，被媒體問到總統敗選的原因，他說：「就是侯友宜的原因」，是他努力不夠、做得不夠好，「敗選是我的責任」。

侯友宜並力讚黨主席朱立倫，在艱困時刻團結國民黨，而他的副手搭擋趙少康更是義無反顧的相挺。侯說，他更希望朱主席繼續帶領國民黨不斷改革、不斷進步，讓國民黨煥然一新，而這一席話，也無疑替朱擋下了黨內之後可能爆發的逼宮聲浪。

藍營人士表示，侯友宜原被看好成為藍營新領袖，可惜在歷經此次敗選身受重傷，不只大本營新北市未具優勢，侯的形象及人設也大受影響，接下來只能看他如何修補，並完成另一大重大任務，就是找到合適的人選接班新北市長，替藍營守住新北，如此一來才能讓他的政治生涯續命。

該人士並說，侯回歸新北市後，若有心在政壇繼續發展，未來也不妨再多培育子弟兵，將現有的「侯家軍」再強化及壯大。

對於此次的選舉結果，親侯人士表示，侯選到最後一哩路也是盡了全力，即便結果不盡人意，但也是走過了一回，對各界的指教也都會成為他的養分，「目前侯沒有太多的想法，只想馬上回歸市政」，選完的隔一天，侯馬上回到新北市府上班，「這就是侯的個性。」

至於選後的國民黨該如何檢討及重整路線，一位前黨務高層直言：「國民黨喊改革的口號多久了，但有沒有真的做到，完全是另一回事。」從這幾次大選可看出，藍營只要一碰到兩岸議題，就會整個當機，如果黨的論述及路線再不一致或更明確，之後誰來代表國民黨參選總統，結果恐怕都是一樣。

國民黨此次推派年輕立委參選創下佳績，未來推動改革將朝年輕化邁進。（侯友宜團隊提供）

▲國民黨此次推派年輕立委參選創下佳績，未來推動改革將朝年輕化邁進。

該人士指出，在國際氛圍下，民進黨操作中國議題讓藍營幾乎難以反擊，這幾次的選舉結果也證明，相較內政弊端，最後決定投票的因素還是回到國民黨親中標籤難以去除；柯文哲兩岸一家親的論述年輕人可以接受，「國民黨除了九二共識之外的主張是什麼？沒有做出任何調整或改變，只會坐看基本盤被柯吃掉。」

這名前高層也說，改革勢必要做，不只是路線而已，國民黨也要提出更好的人選，才能獲得民眾支持，「這次大選，其實國民黨也做了一些挑戰及嘗試，區域立委提名及不分區立委名單，多讓年輕人及新面孔參選，例如台中的F4及桃園的幾位新人，最後都如願拿下高票」，年輕化是國民黨接下來應做的事，未來可考慮從黨公職的任用開始，屏除守舊思維，融入更多元的想法及做法。

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