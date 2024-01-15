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網紅批「作票」被打臉　謝龍介姪譏：韭菜自以為是小草

▲愛莉莎莎質疑作票被罵，發文道歉了。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

▲愛莉莎莎質疑作票被罵，發文道歉了。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

記者張靖榕／綜合報導

民眾黨總統候選人柯文哲在今年總統大選中，以369萬466票落敗，引發挺柯的網紅愛莉莎莎等人分享抖音影片質疑作票，引發網友熱議。中選會立即出面澄清及駁斥這些指控，並稱散布者「蓄意煽動對立情緒」；謝龍介姪子謝克洋也發文狠批，「被當韭菜割還自己為是小草」。

針對大選後抖音上立刻出現多段聲稱作票的影片，中選會14日就出面澄清這類影片多只有片段甚至經過剪輯，意在誣指中選會作票，請民眾勿聽信及散布此類不實訊息，也呼籲特定人士不應在毫無事實依據，或僅憑片段資訊臆測、散佈影片及作票謠言，蓄意煽動對立情緒。事實查核中心也已核查其中2部影片進行說明（詳細2部影片說明請點這）。

謝克洋14日也在臉書發文，「只有想賺流量的下X自媒體，才會一直吵有作票的議題。」他說4年前大選就已經玩過一次，現在都是考古題了，這些人還要繼續被騙，「被當韭菜割還自以為是小草，可憐吶。」

愛莉莎莎在未經證實情況下將影片發布至Instagram限時動態，表示本人輸得起，「但因為作票才輸我真的無法喔」，後續遭中選會等各方打臉，大轉向緊急道歉，表示「作票」一詞用詞過當，認為應改成「不符合開票程序及諸多開票錯誤」比較合適，但她仍不排除有沒有作票，只是無從查證，表示會從下次選舉更注意，最後也強調選舉投票應該更嚴謹，流程與人員訓練都應該檢討。

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