苦日子結束！命理師點名「4生肖」2024龍年財運大噴發

▲2024甲辰龍年運勢最旺不是龍，專家點名「4生肖」無論是事業、財運都非常旺。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

2024年的生肖年是「龍年」，命理專欄《德合道易》就分析指出，4生肖在龍年運勢最旺，其中屬雞者無論在事業、金錢上都有貴人相助，屬猴者有創業成功、升職加薪的機會，屬鼠者的人際關係改善，屬豬者則是事業運、財運、桃花運三旺。

生肖雞

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生肖雞在龍年為「六合年」，貴人吉星非常多，過去的不順也都將一掃而空，不但在事業上能遇到助力，在金錢上也有人支持，投資理財方面更有很大的獲利機會，正財和偏財運都非常旺；此外，單身者也能得到正緣桃花星的眷顧，成就美好姻緣；健康方面，原本身體欠安的人能逐漸好轉，疾病也有痊癒機會，記得保持正向心態、放鬆心情，一切都會好起來。

生肖猴

生肖猴在龍年為「三合年」，在貴人吉星的幫助下，心態將從原本個性浮躁、不積極進取，脫胎換骨成在事業上努力打拼的人，這樣的轉變會感染身邊的人，且無論是人脈或金錢，也都更容易因此獲得他人的幫助與支持，贏得創業成功、升職加薪的機會，姻緣也將迎來正緣。

生肖鼠

生肖鼠在龍年為「三合年」，終於結束刑太歲的困擾，不但工作邁向穩定，收入和正財運也跟著水漲船高，但最大的改變還是人際關係，原本與人不睦、和家人有矛盾、與愛人處於危機，都可以獲得解決；此外，在貴人的開導下，肖鼠的心態將會不再焦慮，並得到他人的愛戴與尊重，隨著人際關係的好轉，運勢也會跟著直線上升。

生肖豬

生肖豬在龍年為「紅鸞年」，還是一如既往的有福氣，就算外界發生​​了再大的變動，對他們而言都毫無瓜葛。因為本身極具才華，在職場上能夠隨心所欲地做想做的事，總有人在適當時機給予幫忙和支持，收入也能節節高升；除了事業和財運旺盛以外，屬豬人的桃花運相當不錯，單身許久的人，終於迎來了久違的幸福，可以談一場甜甜蜜蜜的戀愛。

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