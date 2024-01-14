黃捷緊急接棒「74天進軍國會」　跨區出戰大勝對手1.9萬票

記者趙蔡州／綜合報導

2024年立委選舉，高雄市第六選區民進黨原本是趙天麟爭取連任，不料趙天麟因為爭議退選，改由黃捷出戰。黃捷臨危受命又是跨區參選，一度不被外界看好，結果她以1.9萬票優勢打敗陳美雅，不但寫下74天勝選紀錄，更成為本屆立院最年輕立委，未來將會在立院跟高雄前市長韓國瑜交鋒，引起外界關注。

黃捷首次挑戰立委就是臨危受命，沒想到最終創下74天進入國會紀錄，而且年僅30歲的她更是本屆國會最年輕立委。她14日一大早以沙啞的聲音持續展開謝票行程，這次選舉真的非常感謝鄉親的支持，所以13日晚上已經把感謝訊息傳了一遍，親自謝票則是她迫不及待想趕快進行的事情。

▲黃捷14日掃街謝票。（圖／記者吳世龍攝）

對於未來進入國會後，將再度與高雄前市長韓國瑜交手，她感嘆見面第一句話應該會是「好久不見」，過去2人在議會交鋒過，現在冤家路窄又要在立法院相逢，這個大概是一種命運吧，未來若出現立場相佐或衝突，她不會畏懼，後續勢必在立院要做很多攻防，但她強調捍衛家鄉是最重要的事情。

高雄市第六選區民進黨原本是趙天麟爭取4連霸，不料趙天麟在2023年10月因為婚外情醜聞決定退選，民進黨緊急徵召黃捷從鳳山跨區參選，沒想到黃捷雖然是新人，卻幾乎把趙天麟過去的票都拿下，最終以11萬3670票勝過陳美雅93750票，短短74天寫下歷史。