「沒領證不需要忠誠」女友帶小王霸佔房產　工程淪悲慘工具人

▲男方PO出女友和第三者的照片。（圖／翻攝自陸媒）

大陸中心／綜合報導

大陸一名工程師被調侃是「最慘工具人」，他為了與女友結婚，不僅買下北京的房子，還冠上對方的名字，裝修期間親自監工整理，怎料交屋後女友狠心分手，甚至夥同第三者霸佔房產。

陸網最近流傳一則新聞，就職於京東集團財務部的趙姓女子與工程師男友相知相戀3年，並見過雙方父母，然而論及婚嫁時，她一直以各種理由不領證只結婚，例如「要減肥，不然拍結婚照不好看」、「要等房子交房裝修好再結」等。

男方2021年出資購買北京一間新房，後因當地政策和對婚姻的嚮往，最終決定先用女友的名義去購房再結婚，兩人前後各出資110萬元（人民幣）。裝修期間，他準備了設計方案，並利用休假和下班時間親自監工整理，與此同時，趙女頻繁去泡吧、KTV至深夜。

男方發文控訴，「後來才知道，在我為婚房裝修到深夜回家時，她在和出軌渣男對酒當歌；在我為家電家俱那一點折扣奔波時，她在算計著什麼時候可以把我攆走。」出軌被發現後，趙女則回應，「我倆沒領證，根本不需要互相忠誠。」

第三者出現後，男方被女友和「小王」趕出家門，對方還試圖到新房去換鎖。工程師表示，他找好律師向法院提告，並將親身經歷貼上網，呼籲男性朋友要好好保護自己。