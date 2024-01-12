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南非指控以色列「種族滅絕」巴勒斯坦　國際法院連2天召開公聽會

▲▼國際法院公聽會南非控以色列種族滅絕 要求保護巴勒斯坦人權。（圖／路透社）

▲南非指控以色列種族滅絕，要求保護巴勒斯坦人權，荷蘭國際法院連2天舉辦公聽會。（圖／路透社）

文／中央社

國際法院11日、12日將針對南非控告以色列對巴勒斯坦人犯下種族滅絕罪舉行公聽會，南非代表指控以色列攻擊加薩民生設施，有意毀滅大量巴勒斯坦民族。雖恐數年才審完，但南非希望獲法院臨時命令停戰。

南非去年12月29日正式向荷蘭海牙的國際法院（International Court of Justice，ICJ） 提出控訴。據國際法院新聞稿，11、12日兩場公聽會分別安排南非和以色列代表發言。

今天發言的數名南非法界人士主要論證以色列的行為是否屬於種族滅絕，以及巴勒斯坦人的基本人權情況。他們指責以色列攻擊加薩的醫院、太陽能等電力和用水設施，嚴重危害巴勒斯坦平民生存，並主張如今的情況不是兩方衝突，而是強勢的以色列一方長期壓迫巴勒斯坦人。

南非在訴狀中雖反對哈瑪斯（Hamas）對以色列的恐怖行動，但主張不論一個國家遭到多麼嚴重的攻擊，也不能將種族滅絕犯行合理化為防衛行為。南非並要求國際法院下達臨時措施指令（例如暫時停火或開闢人道走廊），以保護巴勒斯坦人權，避免受到急迫且無法挽回的損失。

南非表示，提訴是基於身為聯合國1948年「防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention）簽署國之一，有義務防止種族屠殺。以色列和巴勒斯坦也都是簽署國。

以色列數月來面對國際指責，主要回應是攻擊加薩的哈瑪斯意在自我防衛，並強調無意針對巴勒斯坦平民。以色列代表將在12日的國際法院公聽會發言辯護。

歐洲政治新聞網站Politico詢問以色列駐歐盟大使芮格夫（Haim Regev），若國際法院發布臨時命令，以國是否會遵守，他語帶保留表示「我們對我們的案件有信心」。

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