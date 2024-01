葉門反抗軍：美英73次襲擊釀5死6傷　誓言「繼續攻擊紅海商船」

▲ 美國中央司令部釋出飛機從祕密地點起飛,出動打擊青年運動的畫面。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」(Houthi) 接連襲擊紅海商船,美國及英國11日聯手發動空襲反擊。青年運動已證實造成5死6傷,且揚言將繼續攻擊開往以色列的船隻。

綜合《路透》等外媒,青年運動軍事發言人薩里(Yahya Saree)表示,該組織控制的葉門5個區域遭受73次襲擊,造成5人死亡及6人受傷,「美國與英國敵人須為他們自己及對葉門人民的犯罪行為負起全責,我們不會坐視不管」,誓言採取懲罰及報復。

美軍及英軍連夜從空中和海上打擊青年運動軍事目標,美國中央司令部(CENTCOM)稍早也釋出飛機從祕密地點起飛,準備發動攻擊的畫面。

