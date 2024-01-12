葉門反抗軍：美英73次襲擊釀5死6傷　誓言「繼續攻擊紅海商船」

▲ 美國中央司令部釋出飛機從祕密地點起飛，出動打擊青年運動的畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」（Houthi） 接連襲擊紅海商船，美國及英國11日聯手發動空襲反擊。青年運動已證實造成5死6傷，且揚言將繼續攻擊開往以色列的船隻。

綜合《路透》等外媒，青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）表示，該組織控制的葉門5個區域遭受73次襲擊，造成5人死亡及6人受傷，「美國與英國敵人須為他們自己及對葉門人民的犯罪行為負起全責，我們不會坐視不管」，誓言採取懲罰及報復。

美軍及英軍連夜從空中和海上打擊青年運動軍事目標，美國中央司令部（CENTCOM）稍早也釋出飛機從祕密地點起飛，準備發動攻擊的畫面。

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024

葉門全國各地都有目擊者稱發生爆炸，包括薩那（Sana'a）機場附近的軍事基地、靠近塔伊茲（Ta'izz）機場的軍事據點，以及位於荷台達（Hodeidah）的海軍基地、哈傑省（Hajjah）的軍事據點，損失規模目前尚不清楚。

青年運動副外交部長埃齊（Hussein Al-Ezzi）早前證實，「我國遭受美國及英國船艦、潛艦與戰機大規模侵略性攻擊。美英勢必付出沉重代價，承擔這種公然侵略的所有可怕後果。」

發言人阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）則指出，美英的危險侵略是愚蠢行為，「如果他們以為他們可以阻止葉門支持巴勒斯坦與加薩，那他們就錯了」，且將持續鎖定以色列船隻或開往被佔領的巴勒斯坦港口的船隻。