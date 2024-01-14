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大陸 大陸焦點 特派現場

「台灣是中國一部分」登微博熱搜　陸網友問：為何越惠越獨？

▲▼民進黨賴清德支持者歡呼凍蒜。（圖／達志影像／美聯社）

▲民進黨賴清德支持者歡呼凍蒜。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官媒13日晚紛紛報導台灣2024大選結果，其中外交部的回應今（14）早登上微博熱搜第二，在《央視新聞》的留言區中，「精選評論」幾乎全是「堅持一個中國」。另外，不少大陸網友認為該好好檢討，「為什麼這三十年台獨基本盤越做越大」；但也許多人期許兩岸和平，「無論台灣人還是大陸人都是一家人」。

在今早的微博熱搜榜單前50個話題中，有4個關於兩岸局勢，分別為第二名的「台灣是中國一部分的基本事實不會改變」；第25名的「國台辦發言人評論台灣地區選舉結果」；第34名的「推動兩岸關係和平發展推進祖國統一大業」以及第40名的「外交部發言人就台灣選舉答記者問」。

▲▼台灣選舉登微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲「台灣是中國一部分的基本事實不會改變」登微博熱搜第二。（圖／翻攝自微博）

具體來看，「台灣是中國一部分的基本事實不會改變」的話題閱讀數達2.5億，討論數共計1.8萬，內容是大陸央視新聞發的大陸外交部回應台灣大選的其中一句話。在留言區，因設置了「精選評論」，內容幾乎都是「只有一個中國」、「我和我的祖國一刻也不能分割」等主旋律內容。

另外，大多數大陸官方媒體在轉發或發表台灣大選內容時，均設置了「精選評論」，網民難以討論或呈現想法意見。不過，在一些博主的發文下，仍可一窺大陸網友對台灣政治局勢變動的關注，當中不少人提出要反思，「是怎麼做到對台越惠越獨的？不得檢討嗎？」、「惠心不死啊？」；也有部分人認為，「珍惜和平，兩岸人民親如一家是每一個中國人的內心真實想法，無論台灣人還是大陸人都是一家人」。

學術圈方面，大陸時事評論員劉和平向《直新聞》表示，「說實在的，這個選舉結果雖然在我的預料當中，但面對這樣一個結果，我本人還是有些失望。」

對於兩岸關係與台海局勢，劉和平指出，假如賴清德不僅認識不到自己並沒有贏得過半民眾的支持，反而將這次勝選看成是選民對其「激進台獨路線」的支持，並且在「台獨」的道路上繼續狂飆突進，那很有可能就會釀成一場萬劫不復的災難。

不過劉和平也強調，這場選舉對台灣灣政局的確是會產生巨大而深遠的影響，但對於兩岸關係與台海局勢，不會最終逆轉和平發展與和平統一的大方向。

大陸官方層面，國台辦發言人陳斌華13日晚間表達北京態度，「這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意。」

陳斌華表示，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢，「我們解決台灣問題、完成國家統一的立場一以貫之，意志堅若磐石。」

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