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大陸 大陸焦點 特派現場

男網友約開房！傻妹「赴約後失身」崩潰報案：我還沒談過戀愛

▲▼女子稱與男網友住酒店遭性侵。（圖／翻攝自大風新聞）

▲女子稱與男網友住酒店遭性侵。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸29歲女生趙雯從來沒有談過戀愛，2年前遭遇一場車禍後，腿無法長時間站立和行走，導致她心情低迷。去年8月，她在網路上認識了一名35歲的男子，和對方見面後2人一起去開房。結果男方期間一直動手動脚，趙雯不斷拒絕後，仍是在隔天早上醒來後慘遭性侵。

據《大風新聞》報導，2022年9月，趙雯遭遇了一場車禍。車禍後，她的腿總是有些「問題」，始終不能下蹲，走路有時一瘸一拐，無法長時間站立、行走。這件事對她的影響很大，導致她的心情持續低迷。2023年，趙雯在湖北武漢找到一份工作，但並不順利，同期腿部的舊傷再次復發，她感覺自己跌入了人生低谷。

8月15日，心情低迷的趙雯在社交軟體上收到了一名男網友的招呼，兩人添加好友後，約了首次見面。聊天紀錄中，男生稱自己是1989年生人，單身未婚。趙雯詢問對方未婚的原因，對方回覆，「努力工作學習，提升自己，抓緊搞錢，我覺得男人的事業比較重要。」

趙雯說，「當時我心情很差，他剛好出現，我沒談過戀愛，他和別的網友不太一樣，不會一上來就聊亂七八糟的，所以我想接觸一下。」

8月18日晚8時30分左右，趙雯與男方再次碰面。兩人逛街期間，男方給趙雯買了裙子和鞋。她說，晚10時30分左右，因為感覺腿疼，她想回家，對方提出在她家附近的酒店開房間，「我拒絕，但對方堅持，我便想自己訂標間。如果對方晚上沒碰我，或許可以考慮交往。」期間，她問對方是否玩遊戲，被拒絕後，便開玩笑地嘲諷了一下，「沒想到他很生氣，用手使勁掐住我脖子，我意識到對方可能傷害我，便不敢反抗。」

在酒店登記時，男方去登記房間，趙雯在大廳坐著。她說，自己原想離開，但因腿疼，且擔心對方拉扯，阻礙她離開，「我沒把握跑過他，所以不敢走，進入房間後，他訂的是大床房。」

趙雯說，進入房間後，兩人先後洗澡後，躺在一張床上，她在玩遊戲，想等對方睡著，「他第二天要回家，我想等他睡著再睡，但對方也在玩手機，沒休息。」19日凌晨0時30分左右，她有些困，對方想抱她，被她拒絕。不久後，對方再次抱她，「他說我只抱著妳不行嗎？我說不行。他提出讓我用手幫他，我拒絕，他生氣轉身。」

她描述，「我以為他放棄了，沒多久他再次嘗試，將我壓在身下，想發生關係。我逃到另一側，對方才停止了行為，他還給我按摩，期間再次動手動腳，我再次明确拒絕。」趙雯說，對方後續還提出過發生關係，但依然被她拒絕，結果對方想強行發生關係，「我抓傷了他，并警告對方，再這樣就報警，對方才停止了動作，我想通過聊天分散他的注意力，便和對方聊了很多。生活、家人、人生經歷等，他也說了很多話。」

趙雯認為，雙方可以做相互傾訴的對象，「我已經明确拒絕他多次，且提過報警，他應該不會再有想法。」趙雯說，一覺醒來已是早上8時左右，「我沒有起床，他再次強行壓我，我拒絕但對方無視。他用雙手控制住我的雙手，強行發生關係，我要報警，對方見狀奪走手機。我再次用酒店的座機報警，但拿起電話便被對方掛斷，幾次都沒能成功。」

趙雯說，她想離開卻被阻止，因為男方沒穿衣服，她趁機逃出房間，前往前台報警和叫救護車。男方追下來稱兩人是男女朋友，但她否認，稱自己被性侵了，「在工作人員的幫助下，我才拿回了自己的手機。」

上午9時26分左右，警員到場，趙雯與警員一起回到房間內。根據《出院紀錄》顯示，趙雯於2023年8月19日上午10時42分入院，入院情況「被性侵後陰道出血1小時餘」；出院診斷「陰道撕裂傷、大腿挫傷、肘挫傷等」，入院後進行了手術。

2023年8月20日，武漢公安漢陽分局出具《立案告知書》，認為符合刑事立案標準，決定立案偵查。2024年1月初，趙雯說，自己是農村出身的孩子，因為各方面原因，從小膽小、自卑、敏感，也很要強。她沒談過戀愛，在遭遇人生低谷後希望遇到一名知心的人傾訴，沒想到卻發生了這樣的事，「家人知道我的遭遇後，讓我不要告訴任何人，自己去解決，我心理壓力很大。」9月初，她聽說檢方決定不予批捕，男方被取保候審。

「說來可笑，我不知道他的名字，連微信、電話號都沒有」，趙雯說，她感覺精神壓力很大，也無法得到家人的支持，因此一度住院。根據10月1日的《出院記錄》顯示，入院診斷為「抑鬱狀態」，出院診斷為「心境情感障礙、創傷後應激障礙」。

「去年11月，我才從檢察院得知，男方叫項某某」，趙雯說，如今，警方已經進行了補充偵查，但檢方仍未決定批捕，「我恨自己認人不清，以為他是有素質的人，不會違法。」

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