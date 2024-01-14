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社會 社會焦點 保障人權

開車接送國二乾妹妹「停路邊揉胸性侵」　二審改輕判理由曝

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲花蓮陳姓男子路邊指侵乾妹妹，還意圖和被害人串供脫罪。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮陳姓男子喝完酒後，開車載國二的乾妹妹到雜貨店購物，途中卻將車停在電線桿旁，對她揉胸、強吻，指侵得逞。得知乾妹報警後，還傳訊要求「我現在就都說不知道、沒有、沒做，然後再教妳怎麼講」意圖串供躲避刑責，仍遭法院依對未滿14歲女子犯強制性交罪，處7年4月徒刑。陳男急忙找乾妹和解取得原諒，二審法官審酌他無業還要養小孩，改判他3年8月徒刑。

判決指出，國二少女小雅(化名)喊陳姓男子「哥哥」，前年1月29日下午她請陳男載她到雜貨店購物，陳男開車行經瑞港公路時，突然將車停在一根電線桿旁，在車內強行親吻、環抱小雅，小雅雖不斷推拒，但陳男並不理會，一邊用手撫摸她胸部，一邊指侵得逞。

事後陳男得知小雅報警，還傳訊給小雅說「裝懂什麼、妳一個人的時候打給我」、「我先做筆錄、我回去再找妳、我現在就都說不知道、沒有、沒做，然後再教妳怎麼講」，意圖串證逃避刑責，都遭檢警蒐證，依涉妨害性自主罪起訴。
全案審理時，陳男律師辯稱陳男當時有喝酒，犯案時認知能力有降低的情形。不過法官認為陳男當時可以開車上路，又能把車停在路邊才性侵小雅，可見辨識能力正常，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，處7年4月徒刑。。

陳男覺得判太重又上訴，二審法官考量他手段尚不算激烈，未造成小雅身體傷害，且和小雅達成和解，小雅也同意給予減刑，審酌陳男無業還要扶養1名2歲小孩等情，改判他3年8月徒刑。可上訴。

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