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投開票遭疑作票！眾人曝「選務員1心態」　無奈搖頭：不可能

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／本報資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024總統大選由民進黨總統候選人賴清德獲選，百萬YouTuber「愛莉莎莎」因轉PO影片質疑是否有開票所作票，掀起不滿。就有選務人員在PTT現身說法，「我就選務啦，早上大約7:50～55，會請排隊的前兩位民眾進來檢查票匭，紙板也會拿起來檢查，確認完全沒東西後才會上封條」，語氣超無奈。

有網友在PTT討論愛莉莎莎轉PO多則限動，似乎在質疑作票，就有人回文，稱自己就是選務人員，曝光投票工作細節，在8點前就會請排隊的前兩位民眾幫忙檢查票匭，紙板也會拿起來檢查，確認完全沒東西才會上封條。言下之意，不可能有藏票可能。

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再來是有聲音懷疑，摺選票讓沒乾的墨水轉印，結果導致選票無效，選務人員也無奈，「民眾投票，有些人的確怕墨水沒乾，怕弄髒就不摺，阿根本就沒規定要不要摺啊！」而且其實就算墨水沾到，一樣算有效票，手冊都有寫，「比較賭爛的是對摺好幾摺的，開票要打開票都很久。」

至於同時開票，「開票的確會有老鳥多箱同時開票，這之前也上過新聞跟澄清啊！」而且開票時，後面參觀席有警察、各黨回報員、一般民眾，「你他X這樣能作票，你們還不趕快檢舉？」

最無言的是，「一些活在幻想時空的選民，說票匭從透明壓克力改紙箱是不是想作票？」令他搖頭直呼，「台灣從來沒有用過透明壓克力票匭好嗎？用透明的問題是有可能會導致你投給誰被看到，違反秘密投票。」

貼文引發討論，「我就是摺好幾摺那種」、「拜託大家報名選務啦！做過就知道，只想趕快下班而已」、「每年都有這種質疑作票的」、「工時接近12小時，沒人想做票，只想下班」、「推，真的累，只想趕快順利結束而已…」、「選務人員多是公務員抓親友去幫忙的，要套好幾百個開票所來做票不太可能。」

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