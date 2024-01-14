花蓮仍是藍軍天下！各投票率均超過50% 　傅崐萁高票當選

▲傅崐萁（中）13日晚間提前自行宣布當選，開票結束，統計得票數為6萬8786票，得票率53.78%。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票，13日圓滿結束，花蓮縣選舉委員會於晚間8時順利完成全縣13鄉鎮市337個投開票所計票作業，第16任總統副總統選舉投票率為65.72%、區域立委選舉投票率為67.72%；平地原住民立委選舉投票率為59.08%；山地原住民立委選舉投票率為62.7%；全國不分區立委選舉投票率為65.62%。投票過程平和順利。

第16任總統副總統選及第11屆立法委員選舉投票13日上午8時至下午16時進行投票作業，投票結束後隨即進行開票，花蓮縣選舉委員會在晚間8時完成所有計票作業，本次總統、副總統選舉花蓮縣開票結果，3號中國國民黨推薦的侯友宜、趙少康以8萬7,953票（得票率50.5%）獲得最高票，2號民主進步黨推薦的賴清德、蕭美琴則獲得4萬3,157票（得票率24.78%）,1號台灣民眾黨推薦的柯文哲、吳欣盈則獲得4萬3,047票（得票率24.72%）。 而區域立委選舉投票開票結果，則以3號中國國民黨推薦的傅崐萁以6萬8,786票（得票率53.78%）獲得最高票當選花蓮區域立法委員；不分區立委政黨選舉投票則以9號中國國民黨以9萬0,090票最多，其次則為6號民主進步黨以3萬6,580票居次。

本次總統副總統選舉，全縣十三鄉鎮市投票率最高為花蓮市的68.90%、其次為吉安鄉的68.41%，最低的為豐濱鄉的53.88%；區域立委選舉，全縣十三鄉鎮市投票率最高為花蓮市的69.89%、其次為吉安鄉的69.54%，最低的為豐濱鄉的54.79%；平地原住民立委選舉，全縣十三鄉鎮市投票率最高為吉安鄉的62.76%、其次為壽豐鄉的62.37%，最低的為富里鄉的50.54%；山地原住民立委選舉，全縣十三鄉鎮市投票率最高為壽豐鄉的65.5%、其次為秀林鄉的65.43%，最低的為富里鄉的46.41%；全國不分區立委選舉，全縣十三鄉鎮市投票率最高為花蓮市的68.84%、其次為吉安鄉的68.14%，最低的為豐濱鄉的53.88%。