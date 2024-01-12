1年虧90多萬！花蓮「正當冰」宣布漲價　千字文網友挺爆

▲老闆宣布各品項約調漲10~20%。（圖／翻攝自臉書／正當冰）

記者周亭瑋／綜合報導

花蓮人氣冰店「正當冰」昨宣布漲價，同時也寫下辛酸千字文，吐露他們兩年咬牙不調漲，然而在1年虧90多萬的情況下，好像有點頂不住了。對此，大票網友留言力挺，「支持！兒子的最愛正當冰不能消失」、「該漲就要漲，這樣才能長久」。

「正當冰」昨在粉專寫下長文，「我很不願意告訴大家：我們已經幾個月來入不敷出了。因為對『改變台灣食品環境』這個願景而言，如果我們能經營得好，才會吸引更多人一起來做好食物。」

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老闆坦言，本想再撐兩年多不調漲，但在食材與人事雙雙漲價的狀況下，儘管三家店生意都不錯，年營業額加起來也有700多萬，但支出也700多萬，總計還虧了90幾萬，「一整年都在做身體健康，其實我也沒關係，只要有更多人理解食品安全為什麼重要，避免攝取過多化工添加物，但一年虧9X萬，我好像有點頂不住了。」

最後，老闆也指出，漲價日期訂在1月15日，各品項約10~20%，「兩年沒漲了，希望不會因此來客數大暴死。」

對此，網友們紛紛留言打氣，「加油，賠錢生意沒有人做，就漲吧」、「看到你們的堅持很感動，謝謝你們默默地付出」、「老闆是非常認真、有抱負理想的經營者，只能說時代及社會的變化，讓你以及大家都很辛苦」、「加油，支持漲價」、「生存是第一要務！加油」。