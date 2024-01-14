民進黨連3執政「挫敗」北京？　涉台學者預測未來對台政策方向

▲2024總統大選開票之夜，賴蕭配勝選，民進黨第三次連任執政。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

2024總統大選今晚13日落幕，代表民進黨出征的賴清德、蕭美琴當選中華民國第16屆總統，這也是台灣史上同一個政黨第三次執政。外媒分析民進黨的連任，是北京對台政策的挫敗？對此，涉台學者有不同看法，大陸有心理準備接受不同的結果，民進黨第三次連任是少數執政黨，不代表台灣大部分人的民意。未來兩岸關係的調整？大陸將繼續推動民間交流，也預料民進黨與大陸的政治鬥爭不會減少。

2024總統大選接近尾聲，代表民進黨出征的賴清德以破4成的得票宣布勝選。從中選會最新數據中可以看見，賴清德在六都全面獲勝，台南市的票數更超越柯、侯兩人的票數相加獲得完全勝利。大選前，外媒也預測台灣如果沒有政黨輪替，民進黨成功連任第3次執政，對北京是一種打擊與挫敗，證明過去對台策略必須調整。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，這樣結果對於北京來說不是挫敗，民進黨有執政優勢贏得選舉，外界也很清楚，也不意外。

李振廣也說，「大陸早有準備面對各種現實。」一是希望通過台灣政黨輪替，讓兩岸關係緩和，台海更和平穩定，同時也做好準備民進黨連任的可能性。

李振廣直言，「實際上我們心裡有數，沒有什麼挫敗，只是最後選舉結果不如期待。就兩岸的實力對比，特別從大陸角度來講，沒有什麼可擔心。」

▲大陸方面早就做好各種準備，應對台灣大選的結果。（示意圖／路透社）

上海東亞研究所副所長包承柯也分析，「北京沒有挫敗！對台政策也沒有挫敗。」民進黨第三次勝選變成少數執政黨，也不代表多數台灣人的民意，未來藍白在野黨監督力量很大，也會給民進黨壓力。

包承柯也直言，國民黨很明顯無法凝聚年輕人力量，反倒是民眾黨贏得許多年輕選民的票，這也顯示年輕人開始有新思考空間，沒有把台獨作為唯一考量的重要參數，慢慢離開天然獨，台灣年輕人懂得思考有更多的選擇。

南京大學台灣研究所所長劉相平也認為，大陸對台策略是全方位，出發點圍繞兩岸和平發展，設計很多路線與政策，像是之前福建對台21條意見，未來會繼續加強兩岸交流。

劉相平也說，賴清德與蕭美琴的個人特質與言行，預料上台後兩岸政策很難調整，未來如果把局勢走到紅線，比如觸碰《反分裂國家法》底線，兩岸對抗頻率、強度都會加大。

終究物極必反，劉相平也表示，許多台獨勢力把期望寄託在賴清德身上，甚至認為蔡英文不如他，「實際讓賴清德走一走，最終發現台獨是一條走不通的絕路，也不是壞事。」