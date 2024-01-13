《美麗島電子報》指台南傳連環砍人案　警：境外勢力企圖影響選舉

▲台南市警局針對網路電子報報導台南市投票日突發連環砍人案，警方指出係假訊息外，並指係境外勢力意圖影響我國選舉治安穩定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024總統、立委大選13日登場，《美麗島電子報》竟報導「台南投票日突發連環砍人!目擊男嚇：現場血流如注兇嫌逃逸」案，台南市警局立刻澄清指出，台南市至目前為止各投票現場秩序良好，均有警力隨時維護投票民眾安全，未發生任何網路謠傳之暴力砍人事件，研判顯係境外勢力意圖影響我國選舉治安穩定。

該電子報報導指出：「台南市13日上午多處投票所突發當街連環砍人事件。目擊者稱，兇嫌多達十幾人，駕駛白色麵包車，統一著黑色上衣，手持長刀，見人就砍，群衆四下逃命。現場場面血腥，傷者多為老年人行動不便，傷勢嚴重，兇嫌動機去向皆未明！」。

台南市警局刑事警察大隊初步調查該訊息來源，是網友於13日上午9時19分許，於Telegram通訊軟體群組「420反詐騙討論區中」上傳一段文字及照片，描述投票時突遭不明人士攻擊，隨後即由網路電子媒體引用報導，但經查該，訊息內容多為簡體字且係錯假訊息，該發表訊息網友已刪除並退出群組，研判顯係境外勢力意圖影響我國選舉治安穩定，呼籲各家媒體應嚴加查證網路訊息，切勿任意渲染，進行錯誤報導，誤導民眾，造成恐慌。

台南市選委會指出，「美麗島電子報散布台南市投票所發生連環砍人事件為假訊息」，台南市選私會澄清指出，13日是第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日，下午2時30分左右美麗島電子報，刊載一則散布台南市投票所發生連環砍人事件之假訊息，台南市選委會嚴正駁斥，並未有該情事發生，此舉嚴重影響選舉，已報警處理，亦通報台南地檢署。據了解，全案由檢警調查偵辦中。

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