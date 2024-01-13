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大陸 大陸焦點 特派現場

台灣民眾在陸隔海看開票　吐露心聲：盼兩岸不要惡化、要和平對話

記者任以芳／北京報導

今（13）日是2024總統大選投票日，目前民進黨總統候選人賴清德票數一路領先，確認當選。這次在大陸無法回去投票的台灣人也很關心選情，特地翻牆上網看開票，面對未來兩岸局勢，接受訪問的台青與台商希望兩岸能多交流，部分年輕人會擔心戰爭，希望新政府有新作為，至少兩岸不要惡化，要和平對話。

台灣大選即將落幕，今天下午四點開票後，賴清德與蕭美琴的票數一路領先，與對藍白對手拉開百萬票差距。這次選舉三組人馬角逐，不只台灣民眾關心，遠在北京的台灣民眾也很關注，聚集在一起看開票。

▲▼ 北京台青看開票 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京台商、台青一起看大選開票 。（圖／記者任以芳攝）

目前北京就讀清華自動化系研究所的台生王昱宏，家裡住新北市，因為學校還有課程與考試，沒有回台灣投票，這次也十分關心台灣選舉結果，特地約朋友一起看開票。

看到最終結果，台灣首次民選總統以來沒有政黨輪替，以台生立場期望的未來兩岸關係？王昱宏也說，即使是民進黨繼續執政，希望可以擴大正常交流，多開放，畢竟都是中華文化。

被問及有部分台灣青年擔心戰爭？王昱宏表示，「當然不希望有戰爭，希望兩岸用和平方式去對談，不是用武力。就算兩岸不會變好，希望不要變壞下去，不要惡化下去。」

在北京經營餐飲的台商楊品驊受訪時說，這次沒有回台投票的在京台灣民眾很關注台灣大選，自發性提供場地讓台青來看開票，面對選舉結果，「真的不希望未來4年還是看到兩岸對立，尤其是台灣年輕人到大陸求學工作、交換生感覺都要偷偷摸摸，真心希望兩岸要開放。」

▲▼ 北京台青看開票 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台灣民眾希望兩岸和平對話。（圖／記者任以芳攝）

楊品驊舉例，自己店裡原本有台灣飲品，因為兩岸關係無法進口到大陸。疫情都結束了，兩岸中間還是有一道牆，應該真的要開放旅遊，身為原住民的他也期待旅遊回溫，因為部落快撐不住，希望兩邊能一起打開旅遊觀光大門。

店裡觀看開票還有少部分大陸民眾，來自北京市民鄭小姐受訪時也說，看到台灣選舉覺得新奇，像是開民間派對一樣，大家會應援自己支持的候選人。

至於談到對未來兩岸期許，鄭小姐也說，「自己很久沒看到台灣好朋友，希望兩岸交流正常，大家能民心相通。」

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