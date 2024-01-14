有錢了！賴清德補助款可領逾1.6億　侯友宜1.4億、柯文哲1.1億

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉結果出爐，民進黨候選人賴清德以逾558萬票當選第16屆總統，根據《總統副總統選舉罷免法》規定，賴清德可領新台幣1億6758萬570元選舉補助款；國民黨總統候選人侯友宜可領1億4013萬630元；墊底的民眾黨總統候選人柯文哲也可領1億1071萬3980元。

▲柯文哲、賴清德、侯友宜（由左至右）。（圖／ETtoday資料照）

根據現行《總統副總統選舉罷免法》規定，各組候選人選舉得票數達當選票數3分之1以上，應補貼其競選費用，每票補貼30元，但最高額不得超過競選經費最高金額。因此，賴清德最終得票數558萬6019票，可一次領1億6758萬570元選舉補助款；侯友宜獲得467萬1021票，可領1億4013萬630元；柯文哲獲得369萬466票，可領1億1071萬3980元。

至於政黨票方面，《政黨法》規定，政黨得票率達3％以上的政黨，以每票補貼50元，採每年編列預算補助，到該屆任滿為止。

本屆立委選舉，得票率超過3％以上的政黨只有民進黨、國民黨、民眾黨3黨，其中，民進黨拿下498萬1060票、得票率36.16%，每年可獲政黨補助款2億4905萬3000元；國民黨獲476萬4293票、得票率34.58%，每年約可領2億3821萬4650元；民眾黨獲304萬334票、得票率22.07%，每年可領1億5201萬6700元。