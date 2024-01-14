破7.6萬人加入「罷侯」社團！　侯友宜致歉：全力拚市政加倍奉還

▲侯友宜敗選後首場市政行程-新北三鶯線三峽機廠。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選落幕，在在野勢力分裂下，仍無法順利完成這項目標，新北市長侯友宜代表國民黨競選總統失利，今（14）日立即回歸市長角色，馬不停蹄視察三鶯捷運進度。面對民間出現罷免聲浪，侯受訪時回應，這段時間請假去選舉，在市政工作上同仁非常努力，仍然有不周全讓市民不滿意，要跟市民說聲抱歉，未來一定會加倍奉還，全力以赴。

開票之夜侯除了向支持者道歉「讓大家失望了」，也承諾選後會回歸新北市長角色，不料臉書卻出現「罷免侯友宜」社團，已有超過7.6萬人加入。

侯友宜今早立即重拾新北市長角色，一早就到捷運三鶯線三峽機廠視察，會後受訪時，被問及網路有人發起罷免新北市長行動？侯友宜說，自己這輩子很單純，不管在哪個職位他都全力以赴，最重要的是愛中華民國、台灣人民、土地，不管未來在哪個位子，就算沒有職位也都始終如一的態度。

侯友宜指出，這段時間請假去選舉，接受國民黨徵召後扛起責任，而在市政工作上同仁非常努力，雖仍有不周全讓市民不滿意，他要跟市民說聲抱歉，未來一定會加倍奉還，全力以赴，讓新北市建設永不停歇，讓北台灣成為最重要的國際發展大城市。