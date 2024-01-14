第一次當選務人員　妹子見「投票所1狀況」傻眼：到底來幹嘛

▲原PO第一次擔任選務人員。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

2024總統大選由民進黨候選人賴清德拿下勝利，首次擔任選務人員的女網友表示，早上6點就出門前往投票所，一路到開完票，7點多才回家，期間遇到不少搞不清楚狀況的人，拿著立法委員的選票，投進總統的選票箱子，還有人在選票上亂蓋章，每個選項都蓋之外，還蓋滿整張，忙一整天下來直呼「心好累」。

女網友在Dcard發文，分享第一次參加選務人員的心得，早上6點多出門，7點半要抵達投票所，一路忙到晚上7點多開完票才結束，「工時超過12個小時」。她也分享看到的景象，8點前就有一堆人排隊等投票，9-10點幾乎沒人投票，下午3點半突然湧進人潮。

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女網友指出，不少民眾選票亂投，明明一直宣導「紅色投紅色，黃色紙放黃色那箱喔」，但仍有民眾投錯，「大概攔截了20張準備亂投的」；此外，也有不少張無效票，「政黨票每個選項都蓋，總統票蓋滿了整張，你來幹嘛啦到底？」

開票後，原PO直呼「眷村真的好藍，一直33333」，不過柯文哲的票數也不少，只比國民黨少十幾張，而且很多長輩坐輪椅也要來投票，「真的respect 」。

貼文一出，網友紛紛表示，「投廢票也是一個選擇」、「就算亂蓋也是他們的投票自由的權利，也是一種態度」、「全蓋就賭爛票啊，賭爛票也是表達態度的票」。貼文也釣出同為選務人員的網友留言，「我遇到的都是問我 ，政黨票可以選幾個，不然就是選這個要幹嘛，還有人問我你覺得選幾號好？更扯的是還有人問我要怎麼投票？」