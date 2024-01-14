吃冰是因爲「孤單想念朋友」！她掀起食物革命⋯撕下負面標籤

▲她靜下來釐清發現，想吃冰的念頭其實是「想念和朋友同歡的感覺」。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者林育綾／綜合報導

冰淇淋、炸雞、洋芋片⋯通常被歸類為沒有營養價值的「垃圾食物」，卻也是很多人的「小確幸」。「食物文化合作社」創辦人柯沛如提到，研究食療及推廣食農後，一開始也會把食物貼上兩極化標籤；後來她靜下來問「想吃這個東西，真正的需求是什麼？」而有了意外答案。例如她發現自己想吃冰淇淋的時候，通常是因為「想念跟朋友們在一起的感覺」，從而釐清渴望背後的需求。

柯沛如從小被說「你太瘦了！」、「吃多一點！」而有一陣子把自己當成鵝肝狂塞食物，卻依舊體弱多病；直到大學畢業從美國回到台灣，準備開始創業、築夢時，身體發生不明的疼痛和腫脹，被診斷為免疫系統疾病，醫生建議她用類固醇和免疫藥物來減緩惡化，並提醒「減少環境巨變」，等於宣告她的創業夢歸零，讓她無法接受，促成她再度赴美，研究食物療法之路。

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飲食與我們都有密不可分的關係，柯沛如因爲免疫系統疾病爆發後，才發現從未好好的「愛自己」，她透過食物重新與身心對話，更有意識的選擇食物，成為她探索學習疼愛自己的方式。研究食物療法後，她也接觸食農業者，一步步推廣食農文化，後來也成立「食物文化合作社」，更在2019年獲得美國食物智庫Food Tank評選為「14個改變食物的女性」。

▲柯沛如（左）透過「食物」跟身體對話，進而研究食療，如今也將過往心路歷程寫成《用愛發酵》一書。（圖／柯沛如提供）

她坦承，剛開始她也會兩極化的區分食物好壞，像是把所謂的炸雞、洋芋片、冰淇淋、可樂⋯等零食都貼上「垃圾食物」的負面標籤，但人總會有慾望，「對食物有慾望，其實也是很珍貴的一件事」。後來她停下來問自己「為什麼想吃這個食物？」意外發現，有時候選擇某一項食物，是連結著背後的意義。

例如每當她想吃冰淇淋，她靜下來問自己會發現，其實冰淇淋連結著與朋友一起同歡的美好回憶，因此想吃冰的時候，是因為感到有些寂寞，「想念和朋友一起的感覺」。釐清真正的需求之後，就會明白即使真的吃了冰，也不一定能滿足這項渴望。

而很多被視為「垃圾食物」的飲食，其實也藏著集體文化的暗示，透過許多商業廣告、行銷手法長期告訴我們，這是最簡單就能獲取的快樂，無論是披薩、炸雞、巧克力棒等。當一位家長在超市，買了一根巧克力棒給孩子，也是為了讓孩子快樂，「你又如何去批判這些父母，說他們不愛孩子？」

因此她認為，「學會停下來，關心、聆聽自己真正的需求」，比起不斷列出「禁食名單」，嚴格審查、批判自己更重要。

▲柯沛如在自己有了孩子後，也練習將食物的自主權交給孩子。（圖／柯沛如提供）

當她自己有了孩子後，也發現有時候仍會忍不住的想方設法、逼小孩多吃一口健康的食物；但後來她與伴侶決定，把食物的自主權教給孩子，她每一餐提供當季的、適合的、健康美味的食物，但「孩子要不要吃、吃多少，都由孩子自己決定。」

有一回她帶孩子到奶奶家參加聚會，聚會中出現了孩子平常不會喝的汽水，她忍耐過度干涉，不加以禁止，也不過度解釋；沒想到孩子後來只喝了一口，就不再喝了。她也備感欣慰，當家長讓孩子學著去聆聽自己的身體、自主決定要吃的食物，他面對汽水的選擇就是「只喝一口」。

柯沛如自疫情後回到台灣，希望在台灣推動食農文化，也希望協助更多小農，透過「故事」傳遞自己的好。她將自己為何走上這條路，還有自己與食物對話的生命經驗，寫成《用愛發酵》一書，作為人們對話的第一步。這本書表面上在談食物，更深層的背後在談「愛自己」，以及愛我們的土地、愛孩子；更進一步探討，每個人一日三餐與身心的緊密關係。

▲柯沛如從食物探索愛自己的方式，回台推廣食農，也將心路歷程寫成書。（圖／記者林育綾攝）