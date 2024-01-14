　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃冰是因爲「孤單想念朋友」！她掀起食物革命⋯撕下負面標籤

▲▼冰淇淋,冰品,冰,消暑,甜筒。（圖／翻攝自pixabay）

▲她靜下來釐清發現，想吃冰的念頭其實是「想念和朋友同歡的感覺」。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者林育綾／綜合報導

冰淇淋、炸雞、洋芋片⋯通常被歸類為沒有營養價值的「垃圾食物」，卻也是很多人的「小確幸」。「食物文化合作社」創辦人柯沛如提到，研究食療及推廣食農後，一開始也會把食物貼上兩極化標籤；後來她靜下來問「想吃這個東西，真正的需求是什麼？」而有了意外答案。例如她發現自己想吃冰淇淋的時候，通常是因為「想念跟朋友們在一起的感覺」，從而釐清渴望背後的需求。

柯沛如從小被說「你太瘦了！」、「吃多一點！」而有一陣子把自己當成鵝肝狂塞食物，卻依舊體弱多病；直到大學畢業從美國回到台灣，準備開始創業、築夢時，身體發生不明的疼痛和腫脹，被診斷為免疫系統疾病，醫生建議她用類固醇和免疫藥物來減緩惡化，並提醒「減少環境巨變」，等於宣告她的創業夢歸零，讓她無法接受，促成她再度赴美，研究食物療法之路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

飲食與我們都有密不可分的關係，柯沛如因爲免疫系統疾病爆發後，才發現從未好好的「愛自己」，她透過食物重新與身心對話，更有意識的選擇食物，成為她探索學習疼愛自己的方式。研究食物療法後，她也接觸食農業者，一步步推廣食農文化，後來也成立「食物文化合作社」，更在2019年獲得美國食物智庫Food Tank評選為「14個改變食物的女性」。

▲▼柯沛如透過「食物」找尋跟身體對話、愛自己的方式，進而踏上研究食療，成立「食物文化合作社」，如今在台灣推廣食農文化，也將過往心路歷程寫成《用愛發酵》一書。（圖／柯沛如提供）

▲柯沛如（左）透過「食物」跟身體對話，進而研究食療，如今也將過往心路歷程寫成《用愛發酵》一書。（圖／柯沛如提供）

她坦承，剛開始她也會兩極化的區分食物好壞，像是把所謂的炸雞、洋芋片、冰淇淋、可樂⋯等零食都貼上「垃圾食物」的負面標籤，但人總會有慾望，「對食物有慾望，其實也是很珍貴的一件事」。後來她停下來問自己「為什麼想吃這個食物？」意外發現，有時候選擇某一項食物，是連結著背後的意義。

例如每當她想吃冰淇淋，她靜下來問自己會發現，其實冰淇淋連結著與朋友一起同歡的美好回憶，因此想吃冰的時候，是因為感到有些寂寞，「想念和朋友一起的感覺」。釐清真正的需求之後，就會明白即使真的吃了冰，也不一定能滿足這項渴望。

而很多被視為「垃圾食物」的飲食，其實也藏著集體文化的暗示，透過許多商業廣告、行銷手法長期告訴我們，這是最簡單就能獲取的快樂，無論是披薩、炸雞、巧克力棒等。當一位家長在超市，買了一根巧克力棒給孩子，也是為了讓孩子快樂，「你又如何去批判這些父母，說他們不愛孩子？」

因此她認為，「學會停下來，關心、聆聽自己真正的需求」，比起不斷列出「禁食名單」，嚴格審查、批判自己更重要。

▲▼柯沛如透過「食物」找尋跟身體對話、愛自己的方式，進而踏上研究食療，成立「食物文化合作社」，如今在台灣推廣食農文化，也將過往心路歷程寫成《用愛發酵》一書。（圖／柯沛如提供）

▲柯沛如在自己有了孩子後，也練習將食物的自主權交給孩子。（圖／柯沛如提供）

當她自己有了孩子後，也發現有時候仍會忍不住的想方設法、逼小孩多吃一口健康的食物；但後來她與伴侶決定，把食物的自主權教給孩子，她每一餐提供當季的、適合的、健康美味的食物，但「孩子要不要吃、吃多少，都由孩子自己決定。」

有一回她帶孩子到奶奶家參加聚會，聚會中出現了孩子平常不會喝的汽水，她忍耐過度干涉，不加以禁止，也不過度解釋；沒想到孩子後來只喝了一口，就不再喝了。她也備感欣慰，當家長讓孩子學著去聆聽自己的身體、自主決定要吃的食物，他面對汽水的選擇就是「只喝一口」。

柯沛如自疫情後回到台灣，希望在台灣推動食農文化，也希望協助更多小農，透過「故事」傳遞自己的好。她將自己為何走上這條路，還有自己與食物對話的生命經驗，寫成《用愛發酵》一書，作為人們對話的第一步。這本書表面上在談食物，更深層的背後在談「愛自己」，以及愛我們的土地、愛孩子；更進一步探討，每個人一日三餐與身心的緊密關係。

▲▼柯沛如從食物探索愛自己的方式，進食研究食療、成立「食物文化合作社」，回台推廣食農。（圖／記者林育綾攝）

▲柯沛如從食物探索愛自己的方式，回台推廣食農，也將心路歷程寫成書。（圖／記者林育綾攝）

你可能想看

從小被逼「太瘦了吃多一點」　她免疫系統崩潰⋯從食物找回愛自己

 

ET快訊
賴清德當選總統　拜登：美國不支持台灣獨立
北市松山開票所「逾200張空白選票遭竊」
破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票
回應賴清德勝選　國台辦：台灣選舉結果顯示民進黨不代表主流民意
立委當選名單一次看！泛藍54席成最大黨、綠51席、白8席
賴清德六都完全勝利！台南得票「超越侯、柯相加」
政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天玉里「章魚哥」神預測再發威！賴清德得票率只差0.9個百分點

今晨8.6℃！明變天轉雨　恐有「寒流」時間曝

吃冰是因爲「孤單想念朋友」！她掀起食物革命⋯撕下負面標籤

私密處除毛遭女師「手彈一下」他尷尬　同行氣炸：害我們陷危險

凌濤轟黃珊珊「害下架民進黨失敗」　貼文大逆風：怪別人最厲害

台灣「第5大政黨」驚呆一票人：簡直超神　打贏基進、親民黨

今投票率「比2020總統還低」　PTT炸鍋：超怕他當選

愛莉莎莎發全黑文「盡我全力了」：支持阿北是這一生不後悔的決定

「韓國瑜+王世堅+黃國昌」PTT見立委名單嗨翻：各路戰神聚齊！

雖然一路墊底！柯文哲「補助款可領1.1億」　網笑：戰略目標達成

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

賴清德競選總部：暫時領先 支持者歡呼！

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

哥哥推葫蘆→撞倒弟弟　下秒「咚」被反彈回擊

陳智菡哽咽「我們真的沒有輸」　2原因讓票被瓜分：柯文哲盡力了

柯文哲盡力了！陳智菡哽咽致詞　嗆藍綠操作民調「很多票被瓜分」

賴蕭、蔡英文完成投票

天玉里「章魚哥」神預測再發威！賴清德得票率只差0.9個百分點

今晨8.6℃！明變天轉雨　恐有「寒流」時間曝

吃冰是因爲「孤單想念朋友」！她掀起食物革命⋯撕下負面標籤

私密處除毛遭女師「手彈一下」他尷尬　同行氣炸：害我們陷危險

凌濤轟黃珊珊「害下架民進黨失敗」　貼文大逆風：怪別人最厲害

台灣「第5大政黨」驚呆一票人：簡直超神　打贏基進、親民黨

今投票率「比2020總統還低」　PTT炸鍋：超怕他當選

愛莉莎莎發全黑文「盡我全力了」：支持阿北是這一生不後悔的決定

「韓國瑜+王世堅+黃國昌」PTT見立委名單嗨翻：各路戰神聚齊！

雖然一路墊底！柯文哲「補助款可領1.1億」　網笑：戰略目標達成

《單身即地獄3》人間清醒10金句：我不想和不清楚自己要什麼的人走下去

時力國會全滅　同黨立委深夜開轟：要追究黨中央2件事

天玉里「章魚哥」神預測再發威！賴清德得票率只差0.9個百分點

傳奇去年授權和自研遊戲齊發　每股盈餘1.76元年增3倍

立陶宛外長祝賀賴清德勝選　讚自由民主力量

裴洛西恭賀賴清德勝選　盛讚台灣自由公平選舉

賴清德「3難題」成跛鴨總統！　作家：脫離韓國瑜得求柯文哲

拜登重申不挺台獨　美眾議長將派團出席賴清德就職

今晨8.6℃！明變天轉雨　恐有「寒流」時間曝

美學者赴台觀大選：台灣展現成熟民主國家樣貌

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

台灣第5大黨驚呆網　打贏基進、親民黨

侯友宜認敗選「後面正妹低頭狂哭」　網洗版：她是誰

「韓國瑜+王世堅+黃國昌」網見立委名單嗨翻：戰神聚齊

柯文哲臉書被洗版　網：歷史罪人

凌濤轟黃珊珊戰犯　網：怪別人最厲害

今投票率「比2020總統還低」　PTT炸鍋：超怕他當選

愛莉莎莎發全黑文「真的盡我全力了」

館長看開票「笑不出來」　傻眼嘆：為什麼賴的票這麼高

雖然一路墊底！柯文哲「補助款可領1.1億」

外表隨和內心超有原則！4星座最不易動搖

男私密除毛「女師手彈一下」　同行氣炸

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

更多熱門

相關新聞

吃零食才肯出門　歐告：1個太少

吃零食才肯出門　歐告：1個太少

網友Boa Kuo家中有隻6歲的黑犬「乖乖」，平時阿公帶牠出門散步前，都要先給牠一塊零食才肯出門，沒想到這天乖乖竟開始耍賴，即使吃了一片零食後也不願意出門，無奈之下阿公只好再拿一塊零食「賄賂」，逗趣一幕讓阿公笑說 「這樣你滿意了齁」。

5種零食嘴饞吃健康又有飽足感

5種零食嘴饞吃健康又有飽足感

美廉社「哈根達斯」下殺38折！

美廉社「哈根達斯」下殺38折！

陸人吃「1台灣零食」停不下來　網曝：都搬整箱的

陸人吃「1台灣零食」停不下來　網曝：都搬整箱的

從小被逼「吃多一點」免疫崩潰！

從小被逼「吃多一點」免疫崩潰！

關鍵字：

柯沛如零食垃圾食物冰淇淋負面標籤用愛發酵食農文化台灣好基金會食療免疫系統

讀者迴響

熱門新聞

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

「罷免侯友宜」破7.6萬人加入

票箱內層有票！愛莉莎莎PO「監票影片」提質疑

離譜！北市松山開票所逾200張空白選票遭竊

學者指侯友宜戰略錯誤釀敗選　「六都都輸」衝擊蔣、盧等藍接班梯隊

破咒3連霸　賴清德奪558萬票最低

即／侯康配輸90萬票　韓國瑜發聲了

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

2024立委當選名單一次看！　泛藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看

2縣市逆轉翻藍　全台變天版圖一次看

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

分析／國民黨53席成最大黨！　盧秀燕翻轉台中有望成為藍營共主

台灣第5大黨驚呆網　打贏基進、親民黨

更多

最夯影音

更多
返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執
她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

賴清德競選總部：暫時領先 支持者歡呼！

賴清德競選總部：暫時領先 支持者歡呼！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面