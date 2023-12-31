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從小被逼「太瘦了吃多一點」　她免疫系統崩潰⋯從食物找回愛自己

▲▼柯沛如從食物探索愛自己的方式，進食研究食療、成立「食物文化合作社」，回台推廣食農。（圖／記者林育綾攝）

▲柯沛如從食物探索愛自己的方式，進而研究食療、成立「食物文化合作社」，如今回台推廣食農文化。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

大人追著小孩餵飯，逼迫「吃多一點！」、「你太瘦了」、「要把飯吃完才能OOO」⋯這些是華人社會餐桌上常見的情形，柯沛如也在這樣的環境中成長。直到她大學畢業後準備創業時，免疫系統疾病爆發，不明疼痛、腫脹，她才發現從未接受過自己的身體，引發一連串的身心崩潰，進而踏上研究食療之路；從食物探索跟身體對話、愛自己的方式，後來成立「食物文化合作社」來推廣食農，獲美國食物智庫評選為「14個改變食物的女性」。

●為了當乖小孩，把自己當「鵝肝」強迫進食

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柯沛如分享，從小她非常渴望得到母親的認可，為了一句「你很乖」願意赴湯蹈火，當媽媽說她太瘦了、要多吃一點，她像養鵝肝一樣要求自己多吃，儘管肚子很飽甚至疼痛，都還是照吃。因此她從小就經常腹痛，母親也會悉心帶她看醫生，但當時的她，只重視媽媽對自己的評價，遠勝於她對自己身體的了解。

儘管努力的吃，她還是沒有達到理想體重，甚至也用「又黑又瘦的猴子」來自嘲，成為家中那個「從小體虛、吃藥的孩子」。直到後來赴美國念書，開始一連串挑戰自我的旅程，像是趁高中暑假時到泰國偏鄉教英文、創辦非營利組織；還到南非貧民窟的愛滋病診所當志工；甚至自己設計學分，通過艱難的大學學程申請等，她努力用自己的方式過得充實，遠離孩童時期那隻「小猴子」。

▲▼柯沛如透過「食物」找尋跟身體對話、愛自己的方式，進而踏上研究食療，成立「食物文化合作社」，如今在台灣推廣食農文化，也將過往心路歷程寫成《用愛發酵》一書。（圖／柯沛如提供）

▲柯沛如重新找尋跟身體對話、愛自己的方式，進而踏上研究食療之路。（圖／柯沛如提供）

●免疫疾病爆發⋯才發現「從未接受自己的身體」

但就在大學畢業後，原先衝勁十足，想將海外的經歷帶回台灣，準備開拓新的企劃時，萬萬沒想到最常跑的地方成了「醫院」。身體不明的疼痛和腫脹，讓她精神越來越差，最後發現是免疫系統疾病，醫生建議她用類固醇和免疫藥物來減緩惡化，並提醒「減少環境巨變」，等於宣告她的創業夢想因為這場疾病，被否定了一切。

吃藥、回診、小心遵循醫囑，對一般人來說是普遍的事，但對柯沛如來說難以接受。不服輸的她前往美國一家瑜伽中心，希望快速戰勝病魔；但光是每天兩次的體位法練習，對生病的她來說十分吃力，有一次她提早離開教室，縮在大廳中哭泣，瑜伽中心的主廚上前關心她，柯沛如哭泣說，「我好累，我只希望身體不再疼痛。」沒想到主廚對她說，「親愛的，妳如果想要康復，必須先接受自己的身體。

她才意識到，一直以來她將疾病視為一個「需要解決的問題」，想趕快好起來、回歸事業跑到，不斷督促自己做得更多，但身體卻不斷發出訊號，「不要，不要。不要再逼我了。」她與身體成了敵人，免疫系統疾病也證明，她在心理上也不分內外的攻擊自己，不斷排斥、責怪自己的身體，忘了應該與身體站在同一陣線，身體如何能一起合作、修復呢？

●用「食物」跟身體重新溝通、對話

柯沛如開始學著接受身體，不再浪費力氣排斥、厭惡，把免疫病當作自己的一部分，不再是敵人，而是需要陪伴和疼愛的夥伴後，改變了她後續的瑜伽課體驗，感官也重新打開了。她發現「食物」能夠跟身體直接的溝通、對話，透過更有意識的選擇食物、被有能量的食物滋養，成為她探索學習疼愛自己的方式。

▲▼柯沛如透過「食物」找尋跟身體對話、愛自己的方式，進而踏上研究食療，成立「食物文化合作社」，如今在台灣推廣食農文化，也將過往心路歷程寫成《用愛發酵》一書。（圖／柯沛如提供）

▲柯沛如接觸食農業者，一步步走上推廣食農文化之路。（圖／柯沛如提供）

她搬到舊金山灣區研究食物療法，參加包曼學院的「全人廚師課程」，更深入瞭解食物與人的健康關係，改善了身體的健康，也接觸食農業者；逐漸的，她越來越常走入小農市場，許多食物開始自製，一步步走上推廣食農文化，後來也跟伴侶及夥伴成立「食物文化合作社」，甚至在2019年獲得美國食物智庫Food Tank評選為「14個改變食物的女性」。

疫情期間，她與伴侶返回台灣定居，希望在台灣推動時農文化，也希望協助更多小農，透過故事來傳遞自己的好。她將自己為何走上這條路，還有自己與食物對話的生命經驗，寫成《用愛發酵》一書，作為慢慢認識台灣這塊土地、與人們對話的第一步。

這本書表面上在談食物，更深層的背後在談「愛自己」，以及愛我們的土地、愛孩子；更進一步探討，每個人一日三餐與身心的緊密關係；甚至理解「從產地到餐桌」之間，並沒有分隔成兩邊的界線，不是遙遠的距離，而是相生相息、同在一起的循環。

▲▼柯沛如透過「食物」找尋跟身體對話、愛自己的方式，進而踏上研究食療，成立「食物文化合作社」，如今在台灣推廣食農文化，也將過往心路歷程寫成《用愛發酵》一書。（圖／柯沛如提供）

▲柯沛如與兒子浩安、農場主人Jered。（圖／柯沛如提供）

●垃圾食物的負面標籤

對於什麼是「健康的食物」，她承認過去有段時間也會兩極化的分類，例如對炸雞、冰淇淋、可樂貼上很多負面標籤，然而仔細去探究，會發現這些所謂的「垃圾食物」，是長年來集體文化、商業行銷手法告訴我們，這是簡單就能獲得的快樂。

她過去也會去反對，但後來意識到「對食物有慾望，其實也是很珍貴的一件事」；現在她會更深入的去想，選擇一樣食物的背後原因，而不是過度的審查和批判。

●把食物的主導權，還給孩子

如今自己有了孩子後，也發現有時候會忍不住的想方設法、逼小孩多吃一口健康的食物；但後來她與伴侶決定，把食物的自主權教給孩子，她每一餐提供當季的、適合的、健康美味的食物，但「孩子要不要吃、吃多少，都由孩子自己決定。」

▲▼柯沛如透過「食物」找尋跟身體對話、愛自己的方式，進而踏上研究食療，成立「食物文化合作社」，如今在台灣推廣食農文化，也將過往心路歷程寫成《用愛發酵》一書。（圖／柯沛如提供）

▲柯沛如將食物的主導權，交給孩子來決定。（圖／柯沛如提供）

尤其是離乳時期開始這樣的方式，小孩一開始或許會吃得很髒亂，或是不一定在預期的時間進食；但藉由這樣自主的探索、決定的過程，孩子會擁有喜樂的食物體驗，並且早點認識各種食材的獨特風味，減少偏食的可能，從小跟食物建立良好的關係，更重要的是學會「聆聽身體的需求」。

有一次她準備完餐點，問孩子要不要吃，孩子說還不想，只想畫畫；當她開始焦慮擔心時，決定跟伴侶一起忍耐餵食的衝動，他們繼續自己的晚餐，安靜的等待。過了一會兒，孩子主動放下畫筆，爬上餐桌自己的位置開始進食，一整碗的飯和魚，一下子就享用完畢。

因此她的孩子身材精瘦，卻非常健康、充滿活力，儘管公園裡有些阿嬤會說「這孩子怎麼那麼瘦？」讓她又回想起小時候華人文化的拘束，但她決定忍住拿起湯匙「逼小孩多吃一口」的衝動，「我相信，這就是他自然健康的體重」，提醒自己別因為作為父母的著急，就忘了去信任孩子。

▲▼柯沛如透過「食物」找尋跟身體對話、愛自己的方式，進而踏上研究食療，成立「食物文化合作社」，如今在台灣推廣食農文化，也將過往心路歷程寫成《用愛發酵》一書。（圖／柯沛如提供）

▲柯沛如推廣食農文化，也將過往心路歷程寫成《用愛發酵》一書。（圖／柯沛如提供）

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