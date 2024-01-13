快訊／國民黨立委54席！　朱立倫嘆政黨輪替失敗：持續改革反省

▲侯友宜趙少康確定敗選後，在競選團隊的陪同下到達國民黨開票之夜現場發表落選感言。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨籍總統副總統候選人侯友宜晚間發表敗選感言，上台兩度鞠躬表示，努力不夠，非常遺憾未能完成政黨輪替，「我讓大家失望了，我在這裡深深表達十二萬分歉意，抱歉，對不起大家」。國民黨主席朱立倫於臉書發文指出，很遺憾我們無法團結所有在野力量，無法實踐政黨輪替。

朱立倫表示，2024總統暨立委選舉結果出爐，這次為了讓中華民國能夠撥亂反正，台灣人民安居樂業，國民黨大家用盡了每一分力，很可惜，只差一哩路，很遺憾無法團結所有在野力量，無法實踐政黨輪替。「民進黨過去八年執政一人獨裁，製造對立，在今天確實有高達六成的民意站出來否定他。」

朱立倫說，國民黨雖然沒有辦法在總統大選取得勝利，但本黨在立法委員選舉中蠃得53席（應為54席），重新成為國會第一大黨，這是人民對於國民黨的重大付託，未來國民黨所有的立法委員一定會發揮最強的專業、最大的戰力監督執政當局。

「民進黨過去種種陰暗腐敗的作為，從現在開始國民黨會強力檢驗，把每一件都攤在陽光下。」朱立倫強調，國民黨要持續改革，要深自反省，改革的道路不能停下，國民黨變更好，台灣才能有希望。