新竹立委／深藍基本盤難撼動！林志潔翻轉失敗：對支持者感到抱歉

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

今（13日）為2024總統大選、立法委員選舉投開票日，稍早民進黨新竹市立委候選人林志潔發表感言，針對國民黨鄭正鈐勝選給予祝福，同時對支持者感到抱歉，坦言要撼動新竹深藍基本盤，還是需要更努力一些。

▲林志潔發表選舉感言。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新竹市立法委員選舉本屆共有7名候選人，分別為1號制度救世島趙福龍、2號司法改革黨楊清華、3號無黨籍柯美蘭、4號無黨籍王榮德、5號民進黨林志潔、6號時代力量邱顯智、7號國民黨鄭正鈐。

林志潔表示，「看了一下開票的狀況，其實就新竹市所有的里來說，我們開票贏的里是多的，但是我們輸掉的部分是在深藍的，包括眷村跟客家，所以輸的票數比較多，沒辦法靠贏的里的票數補回，這代表說新竹市本身的選民結構跟基本盤，還是有比較需要再更用力克服的部分。」

林志潔稱，「可能因為我自己參選的時間比較晚，這六個月的時間，要去調整、撼動這樣的基本盤還是更需要一些努力，對支持者感到抱歉，因為大家對我期望非常大。」

針對對手鄭正鈐勝選，她亦有風度地回應，「祝福他未來四年，可以好好為新竹服務，既然市民已經選擇他，那就要尊重市民的選擇。」

林志潔坦言，就眷村、客家票倉的部分，民進黨未來要有更多的努力，「雖然我也有提出客家政策，可能是鄉親對我的認識不夠，未來如果還要再協助新竹隊的話，再這部分可能要更多的著墨，可能跟要與眷村的居民們更去溝通，讓他們肯定我」，若是民進黨要突破新竹的選民結構，這也許可以作為未來改善的參考。