賴清德指台半導體產業是世界資產　呼籲「國際與中國共同珍惜」

記者杜冠霖／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴獲得超過557萬票，兩人今（13日）晚間親自召開國際記者會，對於外媒提問，如何減緩美中衝突為台半導體產業帶來的風險？賴回應，台灣半導體產業是世界共同資產，半導體是全球分工才能成就的產業，不僅台灣會珍惜，希望中國與國際社會也共同珍惜這個產業，未來自己會大力協助，從材料、設備、研發、IC設計、製造及封裝測試，形成更完整產業鍊，也造福世界經濟發展。

▲賴清德，蕭美琴國際記者會。（圖／記者周宸亘攝）



路透社提問，有七百多萬票投給反對黨，代表台灣還有空間對中國採取比較溫和態度，想請問當選後要如何減緩對於台灣重要的產業，如半導體、高科技先進產業的風險，畢竟這些產業在中美貿易戰之間遭受更多風險，賴在8月接受彭博社專訪也有提到，台灣企業到海外佈局，例如到美國雅利桑那、熊本設廠，都展現台灣企業實力，但要如何減緩這些衝突帶來的風險，以免如此重要的產業遭遇更高風險。

賴清德表示，在全球智慧化時代，半導體產業非常關鍵，這是台灣優勢也是對世界的責任，也因為這是世界共同資產，半導體是全球分工才能成就的產業，不僅台灣會珍惜，希望中國與國際社會也共同珍惜這個產業。

賴清德指出，台灣在蔡英文帶領下，兩岸政策上都相當穩健也受到國際社會肯定跟支持，並沒有進行任何挑釁，台灣只是想要維持民主自由生活體制，剛剛在致詞當中也表達同樣立場，只要對等尊嚴，台灣很樂意跟中國交流合作、促進兩岸人民福祉、創造和平共融。

賴清德直言，對於半導體產業發展，未來自己會大力協助，從材料、設備、研發、IC設計、製造及封裝測試，形成更完整產業鍊，讓半導體產業在台灣更近一步發展，也造福世界經濟發展。