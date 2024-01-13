如何重啟兩岸對話？　賴清德喊話中國：和平符合雙方利益

記者呂晏慈、杜冠霖、江采蓁／台北報導

總統當選人賴清德今（13）晚間召開國際記者會，答覆中外媒體提問。針對外媒詢問如何與北京重啟對話？賴清德僅說，很可惜中國過去8年並沒有回應總統蔡英文的善意，希望中國體認到和平符合雙方利益，「它也有責任，大家共同來促進兩岸的穩定跟發展」。

▲賴清德（左）與蕭美琴（右）今天晚間出席國際記者會。（圖／記者周宸亘攝）

外媒《路透社》記者關注，賴清德在這段時間不斷強調，會維持蔡英文過去這段時間穩定、不躁進的兩岸政策，也不會改變現狀，不過，過去8年蔡英文展現善意且願意與北京當局對話，但都遭到北京當局拒絕，請問相較於蔡英文作法，賴清德會有什麼不同的作法？如何重啟與北京當局的對話？如果又再次被拒絕，是否有其他備案？

賴清德回應，過去8年來蔡英文在外交國防兩岸穩健領導，深受國際社會肯定，未來將會依據中華民國憲政體制推動兩岸的事務，希望未來兩岸都能夠回到健康、永續的交流，當然，一如提問記者所說，蔡英文過去8年持續釋出善意，很可惜中國並沒有給予應有的回應。

賴清德強調，「我們也希望在未來新的形勢之下，中國也能夠體認到，和平是符合雙方的利益，台海的穩定更是世界安全跟繁榮的必要元素，中國也能夠體認到，它也有責任，大家共同來促進兩岸的穩定跟發展」。

