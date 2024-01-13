快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊釀藍白破局

▲民眾黨總統大選開票，總幹事黃珊珊致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選開票，目前由民進黨總統候選人賴清德領先，國民黨侯友宜和民眾黨柯文哲緊追在後。國民黨2024競選發言人凌濤表示，民眾黨競選總幹事黃珊珊選前公布民眾黨的封關民調，指侯康配墊底，但以現在開票結果來看，是柯吳配是第三名，痛批「黃珊珊操縱民調讓藍白合破局，自己卻能擠進不分區第一名，政黨沒成功輪替、下架民進黨失敗，民眾黨高層的假民調是罪魁禍首。」

凌濤表示，從前年九合一大選，封關民調黃珊珊墊底，黃珊珊卻堅持說外界民調作假，甚至聲稱「自己手機民調第一」，甚至說其他民調是「蓋離譜」、「可笑至極」，結果選舉結果黃珊珊卻是慘輸當老三，痛批「黃珊珊的民眾黨假民調成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首。」

凌濤指出，這次總統大選，黃珊珊選前公布民眾黨的封關民調，賴蕭配支持度27.2%領先；柯吳配26.9%居次；侯康配則是26.4%墊底。按照現在的開票結果，總統大選柯吳配是第三名，再次證明黃珊珊的假民調，害了藍白大局。柯文哲說選後要來看選前到底哪家做假民調，「誰沒穿褲子」，現在結果出爐，柯文哲、黃珊珊沒穿褲子。

凌濤說，兩次選舉，黃珊珊帶頭給民眾灌「失真民調」迷湯，已經徹底信用破產，黃珊珊操縱民調讓藍白合破局，自己卻能擠進不分區第一名，穩坐立委寶座卻害了柯文哲，害了台灣實現政黨輪替的機會。這不僅騙了柯文哲、騙了民眾黨支持者、更騙了所有期待政黨輪替的台灣人民，「政黨沒成功輪替、下架民進黨失敗，民眾黨高層的假民調是罪魁禍首。」