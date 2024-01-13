快訊／新北市第七選區「選情激烈」！羅致政、葉元之差距不到100票

▲國民黨籍葉元之（左）、民進黨籍羅致政（右）競選新北市第七選區立委。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

我國今（13）日舉行2024總統大選與立法委員選舉，新北市第七選區（板橋東區）由民進黨候選人羅致政對上國民黨候選人葉元之。截至下午6時50分的開票結果，羅致政為6萬3371票、葉元之為6萬3336票，雙方差距不到100票。

羅致政為新北市第七選區現任立委，也是第九屆、第十屆「雙連霸」立委，先前曾經擔任東吳大學政治學系系主任、民主進步黨國際事務部主任，加入民進黨後於2011年3月底獲民進黨提名競選第八屆，然而卻敗給國民黨籍的江惠貞，直到第九屆才擊敗江惠貞，並連續擔任兩屆立委。

儘管羅致政在力拼三連霸的過程中被捲入不雅片風波，但其在選舉公報中提出政見，包括推動長照3.0、建構多元平權社會、持續推動蔡英文政府六大核心戰略產業，同時在地方推動將板橋建設為全國行人友善示範區、增建埔墘公園與溪洲公園地下停車場，並持續改善在地教育環境，包括改善老舊校舍。

至於國民黨籍的葉元之則先後於2018、2022年當選新北市第四選舉區與第五選舉區的市議員。本屆立委選舉，上一屆代表國民黨競選的柯志恩被列入本屆不分區，因此由葉元之競選本屆新北市第七選區現任立委。

葉元之透過選舉公報指出，其在市政府歷練近8年，未來計畫加速推動都市更新，包括浮洲地區都市計畫，同時發揮教育專業改善教育政策、推動電線桿地下化。

完整票數、選舉結果以中選局公佈為準。