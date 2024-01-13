快訊／票數仍第二！　侯友宜、金溥聰、朱立倫預計8點後現身

▲國民黨開票之夜現場群眾狀況。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

總統副總統、立法委員選舉今（13）日下午4點陸續開票，國民黨籍候選人侯友宜、趙少康在新北市板橋第一運動場架設舞台，目前侯友宜仍持續處於第二名。據了解，侯友宜、趙少康、競辦執行長金溥聰、國民黨主席朱立倫將於八點後現身並發表談話。

侯友宜上午赴新北市板橋區投票所投票時分享，昨晚和女兒吃鹽酥雞聊天到半夜，女兒都說「以你為榮」；侯友宜並呼籲，無論近期紛紛擾擾，選後大家一定要團結面對台灣未來。

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉今天投開票，侯友宜上午前往新北市板橋區板橋國小投票所投票，一早板橋國小已湧現投票人潮，現場也有大批國內外媒體守候。

侯友宜投完票接受媒體訪問表示，今天天氣晴朗，看到民眾自動自發一早就出來投票，展現台灣民主選舉特色，很開心看到大家用民主選出最理想的總統、副總統、立委和政黨；更重要的是，無論選舉過程發生的紛紛擾擾，「選後大家一定要團結面對台灣未來」。

至於投票有沒有攜帶幸運小物，侯友宜說，「這段時間我幸運小物還真多」，他秀出4個民眾拉他的手所留下的「幸運符號」，從新舊痕跡可以感受到民眾充滿熱情，也期待台灣未來更好。