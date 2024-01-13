曝被「小草們」一行為感動　許甫：證明公民運動可以對抗兩大黨

記者陳家祥／台北報導

民眾黨柯盈配在總統大選開票過程中，暫時落居第三。民眾黨副秘書長許甫上台致詞時說，今天是Team Kp最後一次召集令，謝謝支持者每次都把場地塞爆；他分享，藍白合破局後，一度想要放棄，是「小草們」一條條的留言，讓他發現不可以放棄、有了信心辦了一場場爆滿的活動，「我們公民已經勝利，已經證明台灣有第三勢力，證明公民運動可以對抗兩大黨的」。

▲民眾黨總統大選開票現場，許甫、陳智菡致詞激動哽咽。（圖／記者林敬旻攝）



許甫說，今天是Team Kp最後一次召集令，看看你左右的朋友們，看看站在旁邊的朋友們。他說，他有個疑問，從9月一直到現在，不管換了什麼樣的場地，不管擺多少座位，場地永遠不夠大，不夠容納些一片一片小草長出來的草原、森林，謝謝你們。

許甫說，不同於戰狼小姊姊，他要坦承內心的心路歷程。去年11月中旬後，在所謂的藍白合破局後，「我心裡在想，放棄吧，就這樣，放棄現在比較簡單、比較輕鬆，真的沒辦法跟兩大黨打，資源差太多了，力量差太多了，手段差太多了」。

「放棄，輸了好簡單，我承認我那幾天心裡是那麼想。」許甫說，可是他要說，好多好多的小草們留言私訊，「好煩，我看了好煩，你們一直告訴我們不准放棄、振作一點，不要再吵我了，讓我們休息」。許說，他們打了1年的選戰用很少很少的資源打，輸了比較簡單，可是你們沒有一個人放棄，出去拉票、做圖表講政績、剪影片。

「一步一步，柯文哲的政績圖、影片出來了，好多首歌出來了，讓我開始覺得，我在傻什麼、幹嘛放棄，讓我有信心了，辦了一場一場的活動。」許甫說，支持者一場一場把場子塞爆，讓中間選民更多的隱性選民，本來不敢講不敢相信第三勢力可以在台灣政壇生存，是因為你們站出來讓他們知道不孤單、有選擇的空間，所以今天白色力量才會站在這裡。

最後，許甫也宣布，今天是113公民勝利之夜，「我們公民已經勝利，已經證明台灣有第三勢力，證明公民運動可以對抗兩大黨的」。

▼民眾黨總統大選開票現場，支持者氣氛低迷。（圖／記者林敬旻攝）

