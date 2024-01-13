柯文哲得票率超過20%！柯粉喊「雖敗猶榮」：票數比預期還要高

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

2024總統大選開票中，賴清德破300萬票繼續領先，侯友宜以250萬票居二，柯文哲稍早也破200萬票，有網友表示，看到柯文哲的得票數其實不意外，還很驚訝數字比預期中的漂亮，貼文一出，就有網友喊「雖敗猶榮」、「成立四年的政黨要一次就贏很難啦，現在這樣不錯了」。

有網友在PTT發文，「柯的表現讓你很意外嗎？」從看票看到現在，柯文哲位居第三名，稍早破了200萬票，「第一的人選果然不意外，但第三名那個反而拿的票數很漂亮，讓我有點跌破眼鏡，各位鄉民怎麼看呢，有卦嗎？」

也有網友大喊「雖敗猶榮」，「還好不是15%這種很難看的數字」，雖然內心知道阿北不會得第一，但還是想支持阿北，「阿北創造世界史上第一次，小額募款完成全國大選的壯舉，因此衰敗猶榮，讓我們台灣民主寫下光輝的一頁」，為此感到驕傲與光榮，打下美好剩下的一仗。

對此，網友紛紛表示，「有點意外，竟然還蠻多的，本來以為不到10%」、「其實比預期的票還多，現在期待政黨票拿多少」、「這票數很猛了好嗎」、「柯比想像中的還多，算不錯了」、「其實沒有很意外，希望未來四年底氣能越來越足」、「很棒了，但民主就是這樣」、「4%成長至此，怎麼看都沒輸」、「還可以吧，票數已經超乎想像多」。

根據中選會統計，截至晚間6時40分，柯文哲得票數125萬2766票，得票率24.75%；賴清德得票數212萬8301票，得票率42.05 %；侯友宜得票數172萬928票，得票率33.18%。正確選舉票數，以中央選舉委員會公告為準。