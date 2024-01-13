開票結果曝「8年來你過得好嗎？」　兩派吵翻：一堆變成富翁

▲賴清德票數一路領先。（圖／記者李毓康攝）



記者朱祖儀／綜合報導

2024總統大選進入開票階段，截至晚間6時，民進黨總統候選人賴清德已經率先突破300萬票，領先對手。一名網友就想到，選前在野黨喊出「8年來你們過得好嗎？」當作口號搶票，結果仍是目前執政的民進黨領先，讓他不禁想問「8年來這麼多人過得好？」文章曝光隨即掀起兩派論戰。

總統蔡英文在2012年參選時，曾喊出「這4年你過得好嗎？」的口號，批評萬物皆漲的情況，希望選民可以「給蔡英文一個改變台灣的機會」。這次在野黨為了拚翻轉，也喊出「8年來你們過得好嗎？」希望能夠催出選票。

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一名網友就在PTT發文指出，這次在野黨紛紛喊出口號搶票，原以為可能會有轉變，沒想到目前賴清德一路領先，讓他不禁嚇喊「8年來這麼多人過得好？我先崩潰起來放」。

文章曝光後，網友紛紛表示「我過得不好」、「只有年輕人過不好啦」、「看來只有新竹人過不好」、「過不好的都在這裡取暖啊」、「過得不好的才會唉，過得好的會出來叫？」「很多既得利益者啦，就你跟我不是而已」、「年輕人苦啊，60歲以上很爽」、「繼續壓榨年輕人」、「原來真的很多人過得很好，哭哭」、「怎麼可能，我無法接受」。

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）



但也有人指出，「股票賺爽爽，舒服」、「40-50歲以上早就好多房了爽得要死」、「股市萬七我小時候根本想不到」、「老人房價賺爽爽」、「說真的我過得挺好的，可能科技業特例吧」、「老的有房有車沒貸款，負責退休後養老」、「看股板就知道啊，一堆變成富翁的」，還有人指出「藍綠基本盤太穩固，悲哀啊」、「好不好不重要，顏色才重要」。

＊正確選舉票數，以中央選舉委員會公告為準。