台南立委／狂打對手介入他人婚姻　前議長李全教宣布敗選

▲台南市第四選區立委候選人李全教宣布敗選。（圖／記者林東良翻攝）

記者黃資真／台南報導

2024大選持續開票中，第四選區由民進黨立委林宜瑾尋求連任，對決前為台南市議長的無黨籍李全教，林卻在選前爆出介入他人婚姻，引發熱論，林蒐證後在律師陪同下前往台南地檢署按鈴提告公然侮辱、誹謗，反控李抹黑作戰太超過，不過，稍早李全教已自行宣布敗選，林宜瑾則預計在6時30分抵達競總發表勝選感言。選舉結果依照中選會公告為準。

李全教表示，8個月以來很努力的打拼之下，賴清德在台南囊括超過五成的得票率，對於在野力量無法團結功敗垂成，無法突破民進黨在台南的鐵板一塊！尊重台南選民民主機制的決定結果，這是一次美好的一仗，未來我們也期待我的對手當選之後，可以真的讓民眾感覺有認真做事，讓台南可以更好。

李全教也對支持者喊話，一起同心走過這一條艱苦的道路，投入了一切能做的事情，不會說自己努力不夠，因為每ㄧ位鄉親一路走來的認真和努力實質上超越了每一位候選人。即使從宣布參選被抹黑至今，面對ㄧ黨獨大謝謝有這麼多勇敢的臺南人願意勇敢站出來支持李全教。

李全教最後表示，民主是給人勇氣不是恐懼！全台灣都知道這仗很難打，但李全教從不畏懼，更保持理性！永康、新化、新市一定可以更好，因為有想要改變，變得更好的你們！今天後，李全教的服務依然會在鄉親有需要的時候協助大家！謝謝！

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