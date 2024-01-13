2024立委當選名單一次看！　泛藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

▲2024大選立委選舉結果出爐。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024立委選舉結果出爐，113席中有區域立委73席、不分區立委34席和原住民立委6席。《ETtoday新聞雲》整理了全台區域及不分區立委當選名單，泛藍共搶下54席，民進黨共拿到51席，民眾黨共獲得8席。

國民黨在區域立委獲得39席、不分區立委13席，山地原住民立委當選人無黨籍高金素梅及苗栗縣第1選區當選人陳超明皆被視為泛藍陣營；民進黨區域立委獲38席、不分區立委13席，共51席；民眾黨區域立委並無斬獲，不分區立委8席。

較上屆結果來看，這次國會呈現三黨不過半，國民黨從37席增加16席至53席（國民黨計算納入陳超明），躍居國會最大黨；民進黨掉了11席，從62席掉至51席；民眾黨則增加3席，從5席成長至8席；無黨籍高金素梅1席；而上屆獲3席的時代力量這次未達5％門檻，未能進入國會。

不分區立委當選名單

國民黨：

1.韓國瑜（前高雄市長）

2.柯志恩（國民黨智庫執行長）

3.葛如鈞（AI及區塊鏈專家）

4.翁曉玲（前NCC委員）

5.陳菁徽（不孕症治療專家）

6.吳宗憲（新北市法制局長）

7.林倩綺（北高兩市前文化局長）

8.陳永康（海軍前司令）

9.許宇甄（組發會主委）

10.謝龍介（前台南市議員）

11.蘇清泉（安泰醫院榮譽院長）

12.張嘉郡（前立委）

13.王育敏（台中市副市長）

民進黨：

1.林月琴（靖娟兒童安全文教基金會執行長）

2.沈伯洋（黑熊學院院長）

3.張雅琳（還我特色公園行動聯盟理事長）

4.洪申翰（立委）

5.羅美玲（立委）

6.游錫堃（立委）

7.范雲（立委）

8.柯建銘（立委）

9.沈發惠（立委）

10.莊瑞雄（立委）

11.林楚茵（立委）

12.郭昱晴（藝人）

15.陳培瑜（因女性保障名額遞補）

民眾黨：

1.黃珊珊（前台北市副市長）

2.黃國昌（前立委）

3.陳昭姿（前總統陳水扁醫療小組發言人）

4.吳春城（戰國策傳播集團創辦人）

5.麥玉珍（新住民黨主席）

6.林國成（前台北市議員）

7.林憶君（花蓮縣藥師公會理事長）

8.張啓楷（資深媒體人）

區域立委當選名單

台北市

台北市第1選區：民進黨吳思瑤

台北市第2選區：民進黨王世堅

台北市第3選區：國民黨王鴻薇

台北市第4選區：國民黨李彥秀

台北市第5選區：民進黨吳沛憶

台北市第6選區：國民黨羅智強

台北市第7選區：國民黨徐巧芯

台北市第8選區：國民黨賴士葆

新北市

新北市第1選區：國民黨洪孟楷

新北市第2選區：民進黨林淑芬

新北市第3選區：民進黨李坤城

新北市第4選區：民進黨吳秉叡

新北市第5選區：民進黨蘇巧慧

新北市第6選區：民進黨張宏陸

新北市第7選區：國民黨葉元之

新北市第8選區：國民黨張智倫

新北市第9選區：國民黨林德福

新北市第10選區：民進黨吳琪銘

新北市第11選區：國民黨羅明才

新北市第12選區：國民黨廖先翔

基隆市

基隆市選區：國民黨林沛祥

桃園市

桃園市第1選區：國民黨牛煦庭

桃園市第2選區：國民黨涂權吉

桃園市第3選區：國民黨魯明哲

桃園市第4選區：國民黨萬美玲

桃園市第5選區：國民黨呂玉玲

桃園市第6選區：國民黨邱若華

新竹市

新竹市：國民黨鄭正鈐

新竹縣

新竹縣第1選區：國民黨徐欣瑩

新竹縣第2選區：國民黨林思銘

苗栗縣

苗栗縣第1選區：無黨籍陳超明

苗栗縣第2選區：國民黨邱鎮軍

台中市

台中市第1選區：民進黨蔡其昌

台中市第2選區：國民黨顏寬恒

台中市第3選區：國民黨楊瓊瓔

台中市第4選區：國民黨廖偉翔

台中市第5選區：國民黨黃健豪

台中市第6選區：國民黨羅廷瑋

台中市第7選區：民進黨何欣純

台中市第8選區：國民黨江啟臣

彰化縣

彰化縣第1選區：民進黨陳秀寶

彰化縣第2選區：民進黨黃秀芳

彰化縣第3選區：國民黨謝衣鳯

彰化縣第4選區：民進黨陳素月

南投縣

南投縣第1選區：國民黨馬文君

南投縣第2選區：國民黨游顥

雲林縣

雲林縣第1選區：國民黨丁學忠

雲林縣第2選區：民進黨劉建國

嘉義縣

嘉義縣第1選區：民進黨蔡易餘

嘉義縣第2選區：民進黨陳冠廷

嘉義市

嘉義市選區：民進黨王美惠

台南市

台南市第1選區：民進黨賴惠員

台南市第2選區：民進黨郭國文

台南市第3選區：民進黨陳亭妃

台南市第4選區：民進黨林宜瑾

台南市第5選區：民進黨林俊憲

台南市第6選區：民進黨王定宇

高雄市



高雄市第1選區：民進黨邱議瑩

高雄市第2選區：民進黨邱志偉

高雄市第3選區：民進黨李柏毅

高雄市第4選區：民進黨林岱樺



高雄市第5選區：民進黨李昆澤



高雄市第6選區：民進黨黃捷



高雄市第7選區：民進黨許智傑

高雄市第8選區：民進黨賴瑞隆

屏東縣



屏東縣第1選區：民進黨鍾佳濱



屏東縣第2選區：民進黨徐富癸

宜蘭縣

宜蘭縣選區：民進黨陳俊宇

花蓮縣

花蓮縣選區：國民黨傅崐萁

台東縣

台東縣選區：國民黨黃建賓

離島

澎湖縣選區：民進黨楊曜

金門縣選區：國民黨陳玉珍

連江縣選區：國民黨陳雪生

山地原住民立委：無黨籍高金素梅、民進黨伍麗華 Saidhai．Tahovecahe、國民黨盧縣一

平地原住民立委：國民黨鄭天財 Sra‧Kacaw、民進黨陳瑩、國民黨黃仁