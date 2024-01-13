　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024立委當選名單一次看！　泛藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

▲▼國民黨開票之夜現場群眾狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲2024大選立委選舉結果出爐。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024立委選舉結果出爐，113席中有區域立委73席、不分區立委34席和原住民立委6席。《ETtoday新聞雲》整理了全台區域及不分區立委當選名單，泛藍共搶下54席，民進黨共拿到51席，民眾黨共獲得8席。

國民黨在區域立委獲得39席、不分區立委13席，山地原住民立委當選人無黨籍高金素梅及苗栗縣第1選區當選人陳超明皆被視為泛藍陣營；民進黨區域立委獲38席、不分區立委13席，共51席；民眾黨區域立委並無斬獲，不分區立委8席。

較上屆結果來看，這次國會呈現三黨不過半，國民黨從37席增加16席至53席（國民黨計算納入陳超明），躍居國會最大黨；民進黨掉了11席，從62席掉至51席；民眾黨則增加3席，從5席成長至8席；無黨籍高金素梅1席；而上屆獲3席的時代力量這次未達5％門檻，未能進入國會。

不分區立委當選名單

國民黨：

1.韓國瑜（前高雄市長）

2.柯志恩（國民黨智庫執行長）

3.葛如鈞（AI及區塊鏈專家）

4.翁曉玲（前NCC委員）

5.陳菁徽（不孕症治療專家）

6.吳宗憲（新北市法制局長）

7.林倩綺（北高兩市前文化局長）

8.陳永康（海軍前司令）

9.許宇甄（組發會主委）

10.謝龍介（前台南市議員）

11.蘇清泉（安泰醫院榮譽院長）

12.張嘉郡（前立委）

13.王育敏（台中市副市長）

民進黨：

1.林月琴（靖娟兒童安全文教基金會執行長）

2.沈伯洋（黑熊學院院長）

3.張雅琳（還我特色公園行動聯盟理事長）

4.洪申翰（立委）

5.羅美玲（立委）

6.游錫堃（立委）

7.范雲（立委）

8.柯建銘（立委）

9.沈發惠（立委）

10.莊瑞雄（立委）

11.林楚茵（立委）

12.郭昱晴（藝人）

15.陳培瑜（因女性保障名額遞補）

民眾黨：

1.黃珊珊（前台北市副市長）

2.黃國昌（前立委）

3.陳昭姿（前總統陳水扁醫療小組發言人）

4.吳春城（戰國策傳播集團創辦人）

5.麥玉珍（新住民黨主席）

6.林國成（前台北市議員）

7.林憶君（花蓮縣藥師公會理事長）

8.張啓楷（資深媒體人）

區域立委當選名單

台北市

台北市第1選區：民進黨吳思瑤

台北市第2選區：民進黨王世堅

台北市第3選區：國民黨王鴻薇

台北市第4選區：國民黨李彥秀

台北市第5選區：民進黨吳沛憶

台北市第6選區：國民黨羅智強

台北市第7選區：國民黨徐巧芯

台北市第8選區：國民黨賴士葆

新北市

新北市第1選區：國民黨洪孟楷

新北市第2選區：民進黨林淑芬

新北市第3選區：民進黨李坤城

新北市第4選區：民進黨吳秉叡

新北市第5選區：民進黨蘇巧慧

新北市第6選區：民進黨張宏陸

新北市第7選區：國民黨葉元之

新北市第8選區：國民黨張智倫

新北市第9選區：國民黨林德福

新北市第10選區：民進黨吳琪銘

新北市第11選區：國民黨羅明才

新北市第12選區：國民黨廖先翔

基隆市

基隆市選區：國民黨林沛祥

桃園市

桃園市第1選區：國民黨牛煦庭

桃園市第2選區：國民黨涂權吉

桃園市第3選區：國民黨魯明哲

桃園市第4選區：國民黨萬美玲

桃園市第5選區：國民黨呂玉玲

桃園市第6選區：國民黨邱若華

新竹市

新竹市：國民黨鄭正鈐

新竹縣

新竹縣第1選區：國民黨徐欣瑩

新竹縣第2選區：國民黨林思銘

苗栗縣

苗栗縣第1選區：無黨籍陳超明

苗栗縣第2選區：國民黨邱鎮軍

台中市

台中市第1選區：民進黨蔡其昌

台中市第2選區：國民黨顏寬恒

台中市第3選區：國民黨楊瓊瓔

台中市第4選區：國民黨廖偉翔

台中市第5選區：國民黨黃健豪

台中市第6選區：國民黨羅廷瑋

台中市第7選區：民進黨何欣純

台中市第8選區：國民黨江啟臣

彰化縣

彰化縣第1選區：民進黨陳秀寶

彰化縣第2選區：民進黨黃秀芳

彰化縣第3選區：國民黨謝衣鳯

彰化縣第4選區：民進黨陳素月

南投縣

南投縣第1選區：國民黨馬文君

南投縣第2選區：國民黨游顥

雲林縣

雲林縣第1選區：國民黨丁學忠

雲林縣第2選區：民進黨劉建國

嘉義縣

嘉義縣第1選區：民進黨蔡易餘

嘉義縣第2選區：民進黨陳冠廷

嘉義市

嘉義市選區：民進黨王美惠

台南市

台南市第1選區：民進黨賴惠員

台南市第2選區：民進黨郭國文

台南市第3選區：民進黨陳亭妃

台南市第4選區：民進黨林宜瑾

台南市第5選區：民進黨林俊憲

台南市第6選區：民進黨王定宇

高雄市

高雄市第1選區：民進黨邱議瑩

高雄市第2選區：民進黨邱志偉

高雄市第3選區：民進黨李柏毅

高雄市第4選區：民進黨林岱樺

高雄市第5選區：民進黨李昆澤

高雄市第6選區：民進黨黃捷

高雄市第7選區：民進黨許智傑

高雄市第8選區：民進黨賴瑞隆

屏東縣

屏東縣第1選區：民進黨鍾佳濱

屏東縣第2選區：民進黨徐富癸

宜蘭縣

宜蘭縣選區：民進黨陳俊宇

花蓮縣

花蓮縣選區：國民黨傅崐萁

台東縣

台東縣選區：國民黨黃建賓

離島

澎湖縣選區：民進黨楊曜

金門縣選區：國民黨陳玉珍

連江縣選區：國民黨陳雪生

山地原住民立委：無黨籍高金素梅、民進黨伍麗華 Saidhai．Tahovecahe、國民黨盧縣一

平地原住民立委：國民黨鄭天財 Sra‧Kacaw、民進黨陳瑩、國民黨黃仁

ET快訊
學者指侯友宜戰略錯誤釀敗選　「六都都輸」衝擊蔣、盧等藍接班梯
快訊／賴清德當選總統　拜登：美國不支持台灣獨立
全國區域立委最高票！　洪孟楷奪下15.8萬票
快訊／離譜！北市松山開票所「逾200張空白選票遭竊」
分析／朱立倫好牌爛打！馬信習論釀總統敗選　小雞無視禁柯令成災
呱吉點「2024總統大選」3黨結果：好不容易心動卻輸得徹底
為何台灣大選對世界很重要？　BBC剖析3關鍵
被凌濤批罪魁禍首！黃珊珊開嗆
分析／國民黨53席成最大黨！　盧秀燕翻轉台中有望成為藍營共主

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「罷免侯友宜」破7.6萬人加入　謝龍介發聲：民進黨敢我就奉陪

陸委會呼籲中共：尊重台灣民主選舉結果、理性面對兩岸新局

學者指侯友宜戰略錯誤釀敗選　「六都都輸」衝擊蔣、盧等藍接班梯隊

全國區域立委最高票！洪孟楷奪下15.8萬票　得票率逼近6成

台中立委／江啟臣4連霸成功　嬌妻感動落淚...獻吻全場嗨翻

桃園第3選區立委選戰魯明哲勝選　惟藍營票倉已漸鬆動

8.9萬票當選！張智倫上演「王子復仇記」　助父親、藍營重奪中和

分析／國民黨53席成最大黨！　盧秀燕翻轉台中有望成為藍營共主

國會迎新格局「老將也落馬」　綠桃園台中全崩盤、嘉義以南全壘打

學者指侯友宜輸在沒拉高年輕票　直言：當侯被提名時就大勢底定

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

林襄傳「遭冷凍」出走樂天　林岱縈苦笑：希望大家多關心我XD

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

余天斥在野「下架？下啥毀」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

「罷免侯友宜」破7.6萬人加入　謝龍介發聲：民進黨敢我就奉陪

陸委會呼籲中共：尊重台灣民主選舉結果、理性面對兩岸新局

學者指侯友宜戰略錯誤釀敗選　「六都都輸」衝擊蔣、盧等藍接班梯隊

全國區域立委最高票！洪孟楷奪下15.8萬票　得票率逼近6成

台中立委／江啟臣4連霸成功　嬌妻感動落淚...獻吻全場嗨翻

桃園第3選區立委選戰魯明哲勝選　惟藍營票倉已漸鬆動

8.9萬票當選！張智倫上演「王子復仇記」　助父親、藍營重奪中和

分析／國民黨53席成最大黨！　盧秀燕翻轉台中有望成為藍營共主

國會迎新格局「老將也落馬」　綠桃園台中全崩盤、嘉義以南全壘打

學者指侯友宜輸在沒拉高年輕票　直言：當侯被提名時就大勢底定

「罷免侯友宜」破7.6萬人加入　謝龍介發聲：民進黨敢我就奉陪

張學友開唱見「人疊人意外」！親民打招呼掀暴動…急問：有沒有事

《柯南》統計角色麻醉次數！毛利小五郎結果公開　網驚：這麼少？

賴清德當選！　法人：兩岸觀光航空短線有壓

美政壇女股神斐洛西　輝達選擇權10天賺775萬超過年薪

鈕則勳／「雙少總統」賴清德舉步維艱　民眾黨掐住藍綠咽喉

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

政治熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

歐巴桑聯盟破10萬票　「目前第5大黨」驚呆PTT

出門投票要帶什麼「注意事項一次看」

快訊／國民黨立委53席！　朱立倫嘆政黨輪替失敗：持續改革反省

媒體人預言「大選最終結果」！　曝柯文哲得票超乎預期

藍白不合！鄉民見賴清德領先：早知結果

2024立委當選名單一次看！　泛藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

基進黨票數慘輸「小民歐巴桑聯盟」　一票網友看傻

更多熱門

相關新聞

台中江啟臣4連霸成功　嬌妻感動獻吻全場嗨翻

台中江啟臣4連霸成功　嬌妻感動獻吻全場嗨翻

2024總統大選、立委選舉今日投票，結果出爐。台中市第八選區國民黨籍立委江啟臣擊敗挑戰者、綠營謝志忠，從開始票數就一路領先，晚間自行宣布當選。江啟臣率領團隊感謝支持者，坦言心情很複雜，而一旁陪伴的妻子劉姿伶感動得不停掉淚，最後江啟臣提到感謝太太時，劉姿伶突然獻吻，讓全場嗨翻。

張智倫上演王子復仇　助父親藍營重奪中和

張智倫上演王子復仇　助父親藍營重奪中和

學者指侯友宜輸在沒拉高年輕票　直言：當侯被提名時就大勢底定

學者指侯友宜輸在沒拉高年輕票　直言：當侯被提名時就大勢底定

陳昆和正向面對選舉結果向群眾致謝感恩

陳昆和正向面對選舉結果向群眾致謝感恩

台中大勝　藍營一姊可望問鼎2028

台中大勝　藍營一姊可望問鼎2028

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024縣市立委不分區國民黨民進黨民眾黨國會

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

侯友宜認敗選「後面正妹低頭狂哭」　網洗版：她是誰

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面