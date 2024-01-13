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地方 地方焦點

陳昆和正向面對選舉結果　偕同競選團隊向群眾致謝感恩

▲面對選舉結果，台南市議員陳昆和偕同競選團隊向群眾致謝感恩，感謝每一位關心與支持這場選舉的朋友。（圖／記者林東良翻攝）

▲面對選舉結果，台南市議員陳昆和偕同競選團隊向群眾致謝感恩，感謝每一位關心與支持這場選舉的朋友。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2024總統、立委大選13日順利落幕，面對選舉結果，台南市議員陳昆和於13日晚上6時50分許，在競選總部前發表感言，他偕同競選團隊向群眾致謝感恩，感謝每一位關心與支持這場選舉的朋友。

陳昆和表示，坦然接受民意決定，而選舉的結果固然重要，競選過程中也得到更多可貴的經驗，凡事只要以正向的思考面對未來，就能有所成長，也期盼人民愈關心社會，愈關心身邊的一切，民主政治就能愈加成熟。

陳昆和也對競選團隊的每一位成員表達誠摯的感謝之意；他感謝各位夥伴，陪伴他共同打拚了9個月，是他心目中最有理念、最優質的一群夥伴。這一仗，大家已經盡力打拚過，就心安了！以陳昆和從事教育工作的經驗，相信5年、10年之後，大家在這次選舉中所宣揚的理念，一定會產生更大的意義，影響更多民眾。

最後，陳昆和偕同競選團隊總幹事、副總幹事，服務處主任向現場群眾一鞠躬，以坦然的態度作結，他請大家放下結果，迎接明天的陽光，並且衷心期待，台南的未來能夠更加發展，而陳昆和本人與服務團隊，也會繼續在市議員的崗位上盡職盡責，全心為鄉親服務。

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