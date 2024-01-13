台中立委／江啟臣4連霸成功　嬌妻感動落淚...獻吻全場嗨翻

▲國民黨籍立委江啟臣擊退對手謝志忠，挑戰立委4連霸成功。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

2024總統大選、立委選舉今日投票，結果出爐。台中市第八選區國民黨籍立委江啟臣擊敗挑戰者、綠營謝志忠，從開始票數就一路領先，晚間自行宣布當選。江啟臣率領團隊感謝支持者，坦言心情很複雜，而一旁陪伴的妻子劉姿伶感動得不停掉淚，最後江啟臣提到感謝太太時，劉姿伶突然獻吻，讓全場嗨翻。

江啟臣曾被媒體評鑑為問政第一的立法委員，但此次面對綠營謝志忠來勢洶洶，絲毫不敢大意。歷經多番激戰，今天結果終於出爐，江啟臣連任成功。

▲江啟臣也特別感謝太太劉姿伶付出，劉姿伶也感動獻吻，全場嗨翻。（圖／記者游瓊華翻攝）



江啟臣提到，現在選舉已經結束，現在是團結的開始，接下來要為國家、為城市繼續努力。江啟臣表示，感謝豐原、山城偉大的選民們，不論你投給誰，都要謝謝選民用偉大的選票，讓台灣民主繼續向前，這不是我個人的勝利，更是鄉親的勝利，感謝選民用選票的力量，讓台灣民主繼續向前邁進。

江啟臣也提到，這次對手的挑戰非常多，不少是所謂的奧步，但結果也看到了選民用選票做出最智慧的決定。江啟臣也謝謝沒有投給他的選民，表示，這讓團隊未來有努力改善改進的空間，也是民主最大的價值，更是民主競爭過後要做的事情。