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選舉太激動！阿嬤狂喊「凍蒜、凍~」被送進ICU　護理師示警

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

今是2024總統、立委選舉投開票日。ICU護理師林婷就分享案例，之前一位阿嬤因選舉太激動，嘴裡喊著「凍蒜」被送進ICU；同時，她也不忘叮囑，今晚要注意身旁長輩們，就怕血壓沒控制好，使得腦血管不堪重負而破裂，而年輕人也要留意胸悶胸痛的情況。

粉專「林婷一下吧icu護理師」今發文提到，「我今天一早有去投票啦！有趕回去補眠，晚上還要上夜班呢，但我今晚想平平安安的上班，準準時時下班喔！各位親愛的台灣人民拜託大家了。」

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她回憶道，某一次開票夜，有位阿嬤因情緒過於激動，當她被送到醫院時，嘴角已經歪斜，說話含糊不清，只聽得懂「凍蒜」、「凍～～」，當時阿嬤血壓飆到198／98mmHg，檢查結果是腦出血、動脈瘤破裂，醫護人員緊急幫她做腦部動脈瘤栓塞手術，但腦部出血造成腦水腫，必須開腦再放個引流管減輕腦部壓力，幸好最終有從鬼門關把她救回，但真的得不償失呀！

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

林婷苦口婆心說道，「在ICU我們碰過各種因為活動及情緒激動引起的血壓波動，造成腦部動脈瘤破裂，所以有三高的患者，拜託今天請規則地測量血壓，有高血壓、糖尿病、心臟病的患者們，務必按時吃藥。現在天氣冷，在持續緊張勞累、休息欠佳的情況下，加上選票一張一張出來的大喜、大怒、大悲，這時沒有注意血壓的控制，會使得腦血管不堪重負而破裂。」

她不忘提醒，腦中風發生前可能會有一些前兆，這些前兆很容易被誤以為只是一般的頭痛、頭暈、感冒，然後就跑去休息睡覺，「跟你說...很多這樣的一睡就長眠了。」

最後，林婷更整理出一些常見中風徵兆，包括口齒不清、嘴唇發麻而說話講不出來、單手單腳出現麻木、舉不起來、手腳無力要拿東西抓不到、東西掉了撿不起來、眼前天旋地轉，一直嘔吐、眼神偏一邊看、手腳會抽筋、視力模糊或看見雙影。

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