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不健康餘命長達8年！　花蓮慈院啟動「健康長壽中心」

▲▼花蓮慈濟醫院於一月十二日舉辦「健康長壽中心」啟動儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院「健康長壽中心」啟動儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院於去年底成立「健康長壽中心」，並在十二日上午舉辦啟動儀式。活動特別邀請到在高齡醫學領域深耕已久、位列世界前百分之二專家的台北市立關渡醫院院長陳亮恭，蒞臨分享過去在台北榮民總醫院及陽明交通大學多年的高齡醫學研究歷程，期望透過經驗交流與學習，能使健康長壽中心更進一步發展，造福更多東部民眾。

▲▼花蓮慈濟醫院於一月十二日舉辦「健康長壽中心」啟動儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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台北市立關渡醫院院長陳亮恭分享過去在台北榮民總醫院及陽明交通大學多年的高齡醫學研究歷程。

國家發展委員會推估台灣將於2025年邁入超高齡社會，台灣民眾的平均餘命至2021年為止已達80歲，不過其中的「不健康餘命」長達8年，顯示出人民雖然越來越長壽，在生命最後一段路程卻往往是高齡臥床、無法自理生活的狀態。花蓮慈院羅慶徽副院長表示，以「健康日常，長壽如常」為目標，健康長壽中心將透過更具針對性的研究與分析，結合AI科技的輔助，制定出符合人口結構變化的整合性照護策略，發揮預防保健與社區衛教的良能，期望以更專業的高齡醫療與照護模式，使民眾不只是長壽，而要長壽得健康。

▲▼花蓮慈濟醫院於一月十二日舉辦「健康長壽中心」啟動儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

關渡醫院院長陳亮恭指出，相比起高齡政策和相關因應措施的推動速度，台灣人口的老化速度實在太快，因此，高齡醫學及長期照護的發展必須加快腳步。陳院長分享2015年成立的「高齡健康整合研究中心」如何擴大並整合跨領域研究團隊，持續更新研究數據的收集和分析平台的運算技術，並在落實社區實踐的同時，也積極與國際學者合作，至各地高齡醫學領域的重要機構觀摩與學習。

▲▼花蓮慈濟醫院於一月十二日舉辦「健康長壽中心」啟動儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮衛生局長朱家祥表示，長壽如果不健康，就沒有意義。

花蓮縣衛生局長局長朱家祥表示，長壽如果不健康，就沒有意義。他指出，要提升全民對健康長壽的關注和重要意識，需要醫院端和公衛端相互配合、相輔相成，在進入老化之前就從前端開始預防疾病，一起做好健康促進；當民眾因高齡逐漸邁向不健康，更需要專業醫療團隊提供針對性的治療計畫，再加上便利長者的措施，使病人好轉甚至回到原本的生活品質。朱家祥感恩花蓮慈院承擔此重任，花蓮縣衛生局會全力配合，期望共同合作打造花東健康生活圈。

▲▼花蓮慈濟醫院於一月十二日舉辦「健康長壽中心」啟動儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

慈濟基金會副總林碧玉強調，身心靈的健康，不僅要以可量測的生理數據做為健康指標，更要關注長者的心理健康。

慈濟基金會副總林碧玉強調身心靈的健康，指出身心交互影響的強大力量，不僅以可量測的生理數據做為健康指標，更要關注長者的心理健康。

林欣榮院長表示，花蓮慈院過去在長照領域長期投入資源，關注長者的健康，期勉健康長壽中心能夠造福更多人，成為花東民眾打造健康長壽生活的重要助力。

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關鍵字：

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