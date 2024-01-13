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彰化選情／素人醫師楊曜聰參選成績亮眼　黃秀芳大勝近9萬票3連霸

▲彰化第二選區立委候選人綠營立委黃秀芳(左)及藍營候選人楊曜聰。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化第二選區立委候選人綠營立委黃秀芳(左)及藍營候選人楊曜聰。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第二選區(彰化市、花壇及芬園鄉)藍綠立委候選人楊曜聰、現任立委黃秀芳對戰，藍主攻捷運延伸到彰化、鐵路高架化，但黃秀芳也在公開場合強調，這是質詢畫面遭到惡意剪接．但她以不抹黑的選舉方式，以親和力拉近與選民的距離，突破重圍，以89125票大贏對手近萬票，晚間7點多自行宣布當選成功連任。

楊曜聰狂打彰化的重大建設，他說，已經講了二十幾年，大肚溪北岸的烏日因為有高鐵和捷運的通車，目前烏日已經高樓大廈林立，燈火通明，反觀大肚溪以南的彰化卻數十年如一日，叫彰化人情何以堪，讓他以素人之姿首度參政就拿下8萬多票，交出一張漂亮的成績單。

▲彰化黃秀芳及楊曜聰。（圖／黃秀芳競辦及楊曜聰競辦提供）

黃秀芳也回應，2017年捷運綠線只規畫延伸到彰化市的「外圍」，對彰化市發展幫助不大，因此持續爭取路線延伸進入市區，未料質詢畫面遭刻意剪接操作，她特別嚴正駁斥抹黑行為，並強調，自己以高格調看待這次選舉，不抹黑、不拉布條、不亂插旗、不賄選，相信也是選民的期待，如今重大交通建設逐步推動，也需要地方政府加速都市計畫腳步，中央、地方攜手才能讓彰化發展更快速，嚴正駁斥對手抹黑行為。

黃秀芳說，這次選舉遭受到史無前例的抹黑，選舉的結果，感謝鄉親選擇支持，讓她3度連任成功，繼續留在立法院，需要中央跟地方合作，也因為鄉親的支持，會為彰化建設繼續的努力。

▲民進黨不分區參選人「萬老師」郭昱晴到彰化。（圖／立委黃秀芳競辦提供）

彰化縣議員莊陞漢說，每位立委的職權及言行與品格，都可受公評，黃秀芳清白從政、專職民代，一向秉持「用心聽、認真做」的精神，堅持台灣國格，守護民主自由，擔任立法委員八年來，趕早班高鐵到立法院開會，下午再趕回彰化關心建設，包括教育環境、水利設施、交通建設、文化資產等面向，都有黃秀芳積極爭取補助的身影，政績有目共睹，對手長期以抹黑、片面資訊打選戰，但黃秀芳陣營選擇正向選舉、乾淨選風，不亂拉布條、不賄選，選民智慧的判斷下，果真交出一張亮麗的成績單。

▲彰化黃秀芳及楊曜聰。（圖／黃秀芳競辦及楊曜聰競辦提供）

黃秀芳爭取的首座社會住宅「學士安居」，目前已經依照進度施工打地基，可提供275戶居住需求，附設的日照及日托中心也能兼顧長輩照護及托育需求。很多青年朋友都反映希望可以趕快登記入住，凸顯需求性很高，因此她也積極與內政部討論，期盼繼續提高社會住宅比例，尤其彰化市人口眾多，加速檢討社宅用地，可加速推動彰化市第二座社宅闢建，期盼對留住青年有正向幫助。

▲彰化第二選區立法候選人楊曜聰。（圖／楊曜聰競辦提供）

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