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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／藍綠白「大聲公」拚進國會　立院新會期「秀味」十足

▲管中閔、韓國瑜出席國民黨南台灣大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨立委當選人韓國瑜。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024大選後，國會生態風雲變色，藍綠白陣營頗具聲量的老將、新人都成為新科立委，包含國民黨立委韓國瑜、徐巧芯、民眾黨立委黃國昌、民進黨立委王世堅等等，都是些在政壇「秀味十足」的政治明星，新的立委會期，會在國會殿堂擦出什麼火花令人難以想像。

國民黨立委韓國瑜此次安排在國民黨不分區名單第一名，他首次當選立委是1993年、立委期間因乎陳水扁一巴掌而聞名，並在院會公開道歉，也曾因挺核四廠興建被提案罷免，後在2001年立委黨內初選被洪秀柱擊敗，引發退意、並淡出政壇，後曾擔任倒扁副總指揮、北農總經理，也曾登記參選台北市長。

直到2018年刮起「韓流」，韓國瑜成功逆襲，拿下民進黨灘頭堡「高雄」一戰成名，不到2年時間就「轉進」總統大選，最後敗給蔡英文，高雄市長也遭到罷免，重挫韓國瑜聲勢，但坐擁龐大韓粉支持的他仍是國民黨一方之霸。

韓國瑜選戰風格就是金句不斷，「禿子跟著月亮走、我們跟著禿子走」、「放馬過來！恁爸等你」、「貨出得去，人進得來，高雄發大財」、「我準備承擔任何重要職務，為了中華民國，不惜粉身碎骨」、「得民心者得天下，得民調者得痔瘡」、「我的支持者男的都攝護腺肥大，女的都過更年期」等都廣為流傳。

而韓國瑜曾自認，過去剛當上立委時非常拼，但後來喝酒、熬夜、打牌慢慢忘記選民託付，但他自認再選下去對不起選民，所以必須離開政壇。這次是他暌違23年再入國會，能否痛改前非、又會創造什麼金句是新會期看點。

而徐巧芯則是國民黨中備受期待的「政治新星」，原名徐美鳳，是國民黨青年團出身，在網路上享有高聲量，積極參與許多網路節目、平台表演跟討論，對於政敵「瘋狗式」打法也吸引一群鐵桿粉絲，是國民黨中罕有年輕支持度高的政治人物，雖不時翻車，但以嗆辣、敢言風格聞名政壇。

黃國昌也將重返立院，不過此次是披上民眾黨戰袍，而非過去曾將其視作「精神領袖」的時代力量，黃是學者背景，因反服貿的太陽花運動發跡，後加入當時新興第三勢力時代力量，並成為首任黨主席，同年征戰汐止區立委、擊敗七連霸藍委李慶華，2017年則遭遇安定力量罷免案，險些失去立委職位。

黃2019年辭去黨主席、將選區交棒辦公室主任賴嘉倫並宣布轉戰不分區，後因政黨票不足未能當選，且時力該屆區域立委全軍覆沒，隨後轉戰YT頻道，以揭弊、講解國會生態為主題，直到去年又舉辦716公平正義救台灣遊行，與網紅館長兩人以8大訴求為主軸，號召近萬民眾上街抗議，成為他重回政壇的起手式。

黃立委期間對官員咆哮「給我站著」，被戲稱立院馬景濤、咆哮獸，也曾因告發慶富案、揭露總統府侍衛室私菸案聲名大噪，黃國昌以揭弊形象聞名，去年拋出震撼彈，宣布退出時代力量、加入民眾黨，並空降不分區第二名，此次重回立院，國會也將迎回「砲聲隆隆」的局面。

民進黨立委王世堅也將重返立院，王是民進黨資深民代，過去也曾擔任立委，北市議員期間，因時不時送柯文哲、蔣萬安2位市長頗有寓意的「特別禮物」，享有高媒體聲量，他在太陽花運動時期聲援學生，對著統派張安樂大「要進去立法院，Over my dead body！（越過我的屍體）」的名言至今仍廣為流傳。

王世堅以敢言風格聞名，也常針砭黨內一些醜聞跟弊病，被認為是「黨內烏鴉」，睽違16年重返立院，此次又要使出什麼「花招」搶佔媒體版面，是國會新會期看點之一。

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