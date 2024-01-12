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桃園青埔兒童美術館4月開館試營運　即起召募志工

▲桃園青埔兒童美術館4月開館試營運

▲桃園青埔兒童美術館4月開館試營運，即起召募志工。（圖／市美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

還有2個多月，位於青埔的桃園市兒童美術館(簡稱為兒美館)，即將於4月開館試營運，市府12日表示，兒美館第一階段志工召募，即日起至2月28日止。歡迎熱愛藝術、對展場服務、展覽導覽、兒童藝術教育有興趣的民眾，一起投入兒美館志工服務行列，開啟大眾的想像力與創造力。

市府表示，桃園市兒童美術館自2018年1月於八德館進行各項主題展覽及多樣教育推廣活動，帶領兒童探索藝術的可能性，並召募社會大眾為館所志工。透過志工們熱心的服務，每年均有約逾100團的預約導覽，總服務人數逾7萬人次。

▲桃園青埔兒童美術館4月開館試營運

除此之外展覽工作坊、夏令營均可看見志工專業支援與服務陪伴的身影。今年位於青埔的桃園市兒童美術館即將於4月開館試營運，未來將提供更豐富而多樣化的藝術體驗給親子觀眾，誠摯歡迎熱愛藝術、對展場服務、展覽導覽、兒童藝術教育有興趣的民眾，一起投入兒美館志工服務行列，開啟大眾的想像力與創造力。

為志工終身學習及強化專業服務知能，兒美館提供研習講座及培訓，透過與策展人和藝術家近距離互動分享，理解展覽規劃及藝術家創作歷程，對兒童及親子觀眾服務有更多認識。若對藝術活動感興趣，喜歡接觸人群與孩童，就可以在志願服務工作中獲得許多感動與回饋。即將對外營運的桃園市兒童美術館日前正進行志工召募，服勤內容為展場服務、圖書書籍整理及教育推廣活動協助，志工服勤時間規劃為上、下午兩班，上午班為9：00至13：00，下午班為13：00至17：00，每班服勤4小時。

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