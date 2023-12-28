桃園青埔「原住民族語言傳播大樓新建工程」上梁　2025年底落成

▲桃園青埔「原住民族語言傳播大樓新建工程」上梁典禮前祈福。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

行政院副院長鄭文燦28日回到桃園，出席座落於桃園青埔區內的「原住民族語言傳播大樓新建工程」上樑典禮時表示，該案於兩年前的12月27日開工，到今天滿兩年，目前進度超度，希望在兩年後，2025年的年底落成啟用，展現國家大門的桃園，對多元文化的包容，打造桃園成為原民朋友最友善的城市。

鄭文燦說，桃園市原住民族人口已逾8萬人，人數僅次於花蓮縣，是全台第2大原住民族故鄉，16族都有，為讓桃園的原住民族有屬於自己的電視台、廣播電台、文創中心與流行音樂等功能的產業場域，其擔任市長期間，選址於中壢與大園交界的青埔地區、機捷A17站，辦理「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」。

▲「原住民族語言傳播大樓新建工程」上梁。（圖／記者楊淑媛攝）

市長張善政指出，該工程總面積約4.3公頃，工程共分三期執行。本次上梁典禮之原住民族語言傳播大樓為第三期工程，另第一期工程為「桃園流行音樂露天劇場新建工程」，即桃園陽光劇場，已於110年完工啟用；第二期工程為「國際原住民族文化創意產業園區新建工程」，已於112年5月完工。

▲全區摸擬圖。（圖／新工處提供）

工務局表示，「原住民族語言傳播大樓新建工程」為地下2層及地上4層建築物，總樓地板面積約2萬2,099平方公尺，規劃攝影棚、新聞棚、直播棚、錄音室、電視節目製播空間、廣播節目製播空間、直播體驗室、AR/VR展示空間、文創商品展售區、辦公室及會議室、大會議室暨同步口譯室等，並提供約120席汽車及111席機車停放空間，興建經費全額由原住民族委員會補助，工程預計於114年上半年竣工，完工後將交由財團法人原住民族文化事業基金會及財團法人原住民族語言研究發展基金會使用。