選前之夜捨造勢晚會改走街大遊行　蔡培慧：以民為本、走對的路

▲蔡培慧選前之夜於最大票倉南投市舉辦走街大遊行。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

明天就是總統立委大選投票日，南投縣第二選區立委暨候選人蔡培慧11日從名間鄉開始走街大遊行，今日關鍵的選前之夜則分別在竹山鎮、濁水線最大票倉南投市與鄉親一同走街。

竹山鎮長陳東睦、名間鄉長陳翰立、南投縣議員沈夙崢、陳玉鈴，前縣議員賴燕雪等在地綠營人士都先後到場相挺，眾多鄉親和支持者湧入隊伍中，在最後一刻展現團結氣勢，期望讓蔡培慧繼續留在國會為南投打拼。

▲蔡培慧於竹山鎮走街催票。（圖／蔡培慧競選團隊提供，下同）

蔡培慧表示，她與團隊在投票日前一天，將選前之夜造勢晚會改為走街大遊行，就是要展現以民為本的精神、一戶一戶向鄉親請託，訴求「走對的路、選對的人」；對於許多鄉親願意站出來一起走街，過程中也有很多新面孔為她加油打氣，充分彰顯南投人想要進步的決心，讓她非常感動。

蔡培慧指出，自補選上任以來無一刻鬆懈，在短短9個月時間內為南投爭取46億、引進彰化基督教醫院設立分院，在交通部分也爭取110億、讓台鐵集集支線可通往彰化高鐵，以行動證明除了學經歷和專業，自己更有能力與實力，未來會持續打拚，讓南投持續改變。

蔡培慧強調，本次選舉充斥著假消息、抹黑、賄選，但仍有堅定信心和勇氣，並呼籲鄉親要踴躍投票，也要隨時注意投開票所情況，是否有可疑人士或是不明的針孔攝影機等物品，若發現有異狀請儘速向警方檢舉。